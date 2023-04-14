客雅溪大公園二部曲　台溪親子公園改善今開工

▲客雅溪大公園二部曲台溪親子公園改善工程今（14）日舉辦開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

客雅溪大公園二部曲台溪親子公園改善工程今（14）日舉辦開工典禮，新竹市副市長蔡麗清表示，市府投入逾2000萬打開公園與水防道路邊界，將建置全區環狀散步道及2處水岸觀景平台，打造鄰里休憩場域並創造連續性的都市水岸生態遊憩體驗。 新竹市政府城銷處說明，此項工程今年先從辦理地方說明會，就其規劃內容、動工時間、施工圍設範圍等事項與民眾交換意見，更從整個行政程序上嚴加檢視及督促後，始能正式開工，都是為了讓工程符合地方期待，本案預計今年11月完工。

蔡麗清表示，台溪親子公園面積約0.8公頃，是客雅溪大公園其中一座，過去設施造成與溪岸的隔閡、人行動線不完善、遊具設施老舊繁雜，市府啟動改善工程，將既有河岸步道系統與市區人行道串聯整合，打造全區無障礙友善步行系統，讓長者、輪椅使用者及嬰兒車都能暢通無阻。

蔡麗清說，客雅溪大公園計畫串聯起西雅公園、天公壇公園、台溪親子公園、台溪公園、頂埔公園及羌仔埔公園，形塑完整藍綠帶遊憩系統，未來持續改善水岸沿線綠地，包含天公壇公園、台溪公園、頂埔公園等，串聯起2.1公里藍綠帶散步空間，打造宜居、永續及兼具特色、舒適的休憩環境。

預景設計有限公司設計總監周書賢說明改善內容，分為林蔭景觀散步道、地景自然遊憩區、多元運動遊憩區。園內將建置淨寬2公尺人行步道空間及420公尺長無障礙林蔭散步道，並以生態導向，保留現況生長良好的植栽，新植40株喬木及2040株灌木地被，延續台溪親子公園水岸生態棲地，並拆除老舊設施，適量更新座椅、燈具等機能設施，提升公園遊憩品質及安全性。

城銷處長林正光表示，過去台溪親子公園出入口設有階梯，與客雅溪水防道路亦有顯著高低差問題，加上公園內步道系統老舊，易有局部積水情形，造成人行體驗感受不佳。此外，園內也充斥功能性單一或制式設施，如罐頭式遊具、生硬的街道式座椅及水車造景等，間接導致寶貴的都市水岸空間未能發揮特色及有效利用。

城銷處表示，為強化客雅溪水岸自然生態，除盡量保留現況植栽外，將增植區域活動物種之食園喬、灌木，並設計複層式綠帶作為生物棲地，強化客雅溪大公園之生態跳島功能，同時可作為生態觀察、教學及綠蔭休憩之場域。