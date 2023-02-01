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竹市「福兔大喜搖滾元宵」　周日聽搖滾、逛市集、慶元宵

▲「福兔大喜搖滾元宵」活動將於2月5日盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

▲「福兔大喜搖滾元宵」活動將於2月5日盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023新竹過好年系列活動「福兔大喜搖滾元宵」將於2月5日上午11點至晚上8點，在新竹市北大公園和護城河畔盛大登場，邀請好玩的劇團、孩子王說相聲、搖滾樂團伯爵白、打倒三明治及壓軸胖怕團演出，另有80攤手作文創市集、6件裝置藝術以及3項元宵DIY體驗活動。新竹市長高虹安宣布，本周日（5日）北大公園將免費發送6千份新竹市限定的兔年「萬兔順利」小提燈，邀市民一同上街提燈逛市集、看表演，欣賞護城河藝術燈飾，歡慶元宵節。

新竹市政府今（1）日舉行「福兔大喜搖滾元宵」活動記者會，特別邀請當天表演活動之一的「街頭火舞特技秀」帶來精彩開場。高虹安致詞時表示，今日火舞表演採LED方式呈現，反而有更好的效果，科技與文化結合，搭配舞者的舞技，呈現出更精采且獨特的畫面，也象徵未來科技結合文化，絕對是新竹市的亮點之一。

此外，高虹安也於今日記者會中，為大家開箱今年新竹市限定的「萬兔順利」小提燈。她說，今年的小提燈是東門城主燈「萬兔順利Jump！」的縮小版，特別附加存錢筒功能，盼嶄新的一年，市民朋友都能儲存滿滿的快樂能量，邀請民眾於本周日下午3時至北大公園免費領取（限量6千份，送完為止），而2023新竹過好年6件裝置藝術持續展出至2月5日，也歡迎大家提著萬兔順利小燈籠，沿著護城河尋找兔子蹤跡，一同歡慶元宵。

高虹安表示，今年市府特別與新竹市旅館商業同業公會合作，推出住宿送甜湯活動，「2月3日至5日入住新竹市指定十家飯店，即可獲得新竹限定小提燈及暖心甜湯一份」，邀請大家來新竹住一晚，參與豐富的元宵活動，欣賞護城河沿岸藝術作品，感受溫馨浪漫親子共遊行程。

城銷處指出，元宵晚會表演內容相當精采，特別邀請小朋友最愛的好玩的劇團，以及傳統結合現代的孩子王說相聲，晚間更有搖滾樂團伯爵白、打倒三明治以及壓軸搖滾胖怕團熱血開唱，準備嗨翻新竹和大家一起熱鬧過元宵。

城銷處說明，下午時段亦有3項元宵主題DIY體驗活動，包含搖湯圓、手做造型玉兔湯圓、糖葫蘆製作各2場，雖網路報名已額滿，現場亦開放報名及候補，有興趣的朋友可於當日至服務台報名；護城河畔另有知名市集品牌「好好手感微笑市集」，自上午11時起帶來80攤暖心手作特色商品，更有市集消費滿額禮、拍照打卡轉扭蛋、隱藏版互動尋福兔等多重驚喜小活動，讓市民朋友感受歡樂的元宵節氛圍。

城銷處補充，2023新竹過好年6件裝置藝術持續展出至2月5日，元宵節當天也邀請大家提著萬兔順利小燈籠，沿著護城河尋找兔子蹤跡，大家一起歡樂元宵。活動資訊請上新竹市政府官網查詢，FB粉絲專頁「新竹市新鮮事」、「新竹市政府城市行銷處」或撥打1999服務專線。

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