討債失敗竟反綁債主！亮槍電擊逼簽借據　竹聯捍衛隊「臭弟」慘了

▲陳姓會長（黃衣）遭移送。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

綽號「臭弟」的竹聯幫捍衛隊30歲陳姓會長，日前受託向人討債失敗，遭委託人洗臉，索取報酬也被打槍，陳一氣之下拘禁、凌虐委託人；他更受託將一名欠債的被害人從南部擄上台北市萬華，亮槍、狼牙棒恐嚇，並毆打被害人，強逼對方提款4萬元；警方獲報後，19日兵分多路查緝陳姓主嫌與旗下5名小弟到案，訊後依組織犯罪、妨害自由，恐嚇取財，傷害，槍砲等罪嫌送辦。

▲霹靂小組攻堅。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，竹聯幫捍衛隊30歲陳姓會長，平日活動區域都在台北市，平時行事作風相當剽悍、冷血，從事暴力討債謀生，日前他接受委託向人討債失敗後，被委託人吐槽，索討報酬又遭拒絕，展開報復行動。他夥同5名小弟，前往委託人住處報復，將他拘禁在屋內，分持槍械、電擊棒及西瓜刀恐嚇及毆打，再逼簽借據、汽車讓渡書後。

此外，陳嫌也涉及暴力討債，率5小弟前往南部，將被害人擄上車載往台北市萬華的公司據點拘禁，以徒手、持狼牙棒、亮槍等方式恫嚇，恐嚇毆打被害人，更將他帶往郵局提款4萬元，才放他離去。

台中警方及新北板橋警方接獲報案後展開偵辦，前天（19日）會同新北保大霹靂小組前往查緝，一舉逮捕陳姓主嫌與22歲陳男、38歲林男、41歲位男、 43歲劉男以及46歲陳女等幫眾到案，起獲鎮暴槍、球棒、狼牙棒、多份本票借據及數支手機等物，訊後依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財、傷害、槍炮等罪嫌移送法辦。

新北市警局表示，近日雙北發生2起槍擊案，新北警持續掃蕩，絕不容許任何歹徒持續在新北市囂張，更要持續追查是否有幕後勢力，全力壓制，絕不手軟。20日為了展現捍衛治安的決心，市警察局長廖訓誠親自帶隊執行全市擴大臨檢勤務，針對幫派經常出入及容易滋事處所加強臨檢掃蕩，全面壓制新北市所有不法集團，絕不容許黑道份子在新北市囂張！

▲新北市警局長廖訓誠（中）強調將持續打擊犯罪。（圖／記者戴上容攝）