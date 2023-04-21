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大陸 大陸焦點 特派現場

北京長峰醫院火災「消息被封死8小時」　國務院3天後宣布介入調查

▲北京長峰醫院火勢撲滅後，窗邊留有焦黑痕跡。（圖／CFP）

▲北京長峰醫院火勢撲滅後，窗邊留有焦黑痕跡。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京長峰醫院火警至今造成29人死亡，大陸國務院安全生產委員會21日宣布，對事故查處實行掛牌督辦並派員參與，幫助北京市調查組工作。國務院安委會要求，依照生產安全事故等相關法律及規章，加緊開展事故調查，迅速查明原因追責問責。

另外，北京市成立「4·18」火災事故調查組，目前正在對事故原因進行調查。

通報稱，事故調查組將按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受教育不放過」的原則，還原事故發生經過，查明事故原因，總結事故教訓，認定事故責任，提出事故處理建議。

▲北京長峰醫院火勢撲滅後，窗邊留有焦黑痕跡。（圖／CFP）

北京長峰醫院4月18日發生火災，造成29人死亡。據北京市人民政府通報，截至4月19日9時，北京長峰醫院火災事故中29人身亡，其中26人為住院患者，1名護士，1名護工，1名患者家屬。在火災發生到官方通報中間的8個小時，大陸對此事沒有報導和討論，許多病人家屬甚至是看到新聞才知道起火的消息，此事隨後在陸網引爆爭議。

民眾在社交媒體上表達對信息披露延遲和審查的不滿。《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博上表示，「網上關於這場火災的信息很少有留存的，因此現在人們只看到了官方的文字通報，幾乎搜不到有關這場火災的照片和視頻，我認為這不應該。」隨後，這段貼文也很快被消失。

北京市消防救援總隊表示，經初步調查，事故系醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致，具體原因和損失還在進一步調查。

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