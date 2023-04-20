淡水惡火「神明廳斷活路」一家8口3死1命危　家屬悲痛趕赴醫院

記者黃彥傑、黃翊婷／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，一家8口因為神明廳失火阻礙逃生通道，受困火場，造成3人死亡、1人命危。家屬在醫院得知噩耗十分難過，面對媒體詢問皆未回應；至於詳細的起火原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。

▲火勢猛烈，在遠處就能看到濃煙。（圖／記者戴上容翻攝，下同。）

新北市消防局長李清安表示，起火建築為3層樓公寓，1樓、2樓各有7人，失火的3樓則有8人，警消在19日晚間11時13分獲報，隨即出動33輛消防車、11輛救護車及104名消防員前往救援，但事故現場位置偏僻，大型水箱車無法進入，小型水箱車僅能在距離60公尺遠的地方布水線，連帶影響救災速度，最終火勢在15分鐘後撲滅。

▼▲一家8口被困在3樓。

而受困3樓火場的8人都是一家人，火災發生後，他們因為神明廳失火阻礙通道，無法逃生，2樓的親戚聽到呼救聲立刻報案，無奈8人獲救時已有3男1女無生命跡象，分別為70歲陳姓阿嬤、58歲女兒、52歲兒子、4歲小孫子，其中僅女兒送醫救治後恢復生命跡象，但目前仍未脫離險境。

▼▲8人獲救時已有4人無生命跡象。

另外4人輕傷，包含24歲長孫、19歲孫子、30歲外孫以及42歲媳婦，獲救時皆意識清醒，目前都在淡水馬偕醫院接受治療。逃過死劫的家屬得知親人命喪火場的噩耗十分悲痛，面對媒體詢問皆不予回應。

▼▲家屬得知噩耗十分難過。（圖／記者黃彥傑攝）

新北市府人員及消防人員仍在馬偕醫院了解相關狀況，至於詳細的起火原因，還有待相關單位進一步調查釐清。

▼8人受困的位置。（圖／記者陳以昇攝）