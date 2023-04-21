　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

▲▼11歲女童玩密室逃脫嚇哭狂奔　摔下樓梯「粉碎性骨折」判賠90萬。（圖／翻攝自觀察者網）

▲11歲女童玩密室逃脫被「血斧殺人狂」追逐，嚇得邊哭邊跑，不料摔下樓梯...（圖／翻攝自觀察者網）

記者柯沛辰／綜合報導

北京一名11歲女童玩密室逃脫，結果被工作人員扮演的「血斧殺人狂」嚇到拔腿狂奔，最終踩空台階摔落，導致粉碎性骨折，構成九級傷殘。北京朝陽法院審理後，認為主辦單位要負擔70％責任，女童佔30％責任，近日判賠人民幣20多萬元（約新台幣90萬元）。

根據北京日報報導，女童和同學相約體驗某恐怖主題的密室逃脫遊戲。該遊戲設有21關，途中不時有工作人員扮演「怪物」出沒。

不料，女童在通過第20關時，聽到電鋸和詭異歌聲，轉身又驚見一個戴著恐怖面具、手持血斧的人朝她追來，嚇得她一邊哭一邊拔腿狂奔，結果因不熟悉密室環境，最終踩空樓梯摔落。

事故發生後，女童左脛骨遠端骨骺粉碎性骨折，構成九級傷殘，住院治療10天。家長怒告密室逃脫經營者，要求賠償醫療費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等共計人民幣40餘萬元。

法院審理時，活動公司出示某平台上的團購截圖，內容詳情提到，若參與者途中身體不適或害怕，請向監視器揮手並原地等待。據此，公司方表示，遊戲僅開放12歲以上民眾入場，現場有安全提示，進場前也有工作人員會告知注意事項，但女童自身沒有盡到注意義務，有一定責任。

女童則表示，她沒見到現場放置任何提示，進場前也沒有人詢問她的年齡或說明注意事項。

法院審理認為，被告公司作為恐怖主題密室逃脫遊戲的經營者，應充分考慮消費者的性別、年齡及對恐怖主題的接受程度，有選擇性地面對消費者開放。在設計遊戲環節、設置遊戲關卡、進行密室裝潢時也應充分保障消費者參與遊戲時的人身安全，在增加遊戲刺激性和體驗感的同時做好安全提示，並在具有隱患的樓梯、牆角等位置設置安全警示標識。

法院指出，被告公司在女童入場前未查驗年齡，也無法舉證自己有盡到注意事項告知和安全提示的義務。另外，女童雖是限制民事行為能力人，有一定認知及判斷能力，卻仍在未做好心理準備的情況下參與了與自己年齡、心理接受程度不符的活動，且無成年家屬陪同，自身也有一定過錯，因此判決活動公司須賠償女童20多萬元（約新台幣90萬元）。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
馬斯克「史上最大火箭」 升空後爆炸！
17歲槍手掃射51槍「移送少年法庭」　槍枝來源推給過世人
女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」　火速通樂！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳全球最大「樂高樂園」有望2024年建成開幕　3主題酒店封頂

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

薪水太少1年就辭職！年輕夫妻拍505部私密影片賺1600萬　下場慘了

廣交會一期會繳收官成績單　陸商務部：出口成交128億美元

看你氣色不是很好！　男子腰部被陌生人貼膏藥「瞬間暈倒」

上海車展「冰淇淋只送外國人」　網怒爆料：中國人去就說發完了

小孩「躲麻袋」路上滾　被貨車當垃圾輾過！

主權移交後首次　香港教區主教訪北京出席彌撒

女子到職58天內遲到21次遭資遣　向法院申請仲裁「開庭日又遲到」

山東科大校門外隨機持刀傷人事件　1死6傷犯嫌疑「精神狀態不穩」

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

彰化鹿港路面「大淹水」　豪雨狂炸...學生涉水上課

台中豪雨「馬路變紅河」　民眾涉險硬闖交通打結

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

深圳全球最大「樂高樂園」有望2024年建成開幕　3主題酒店封頂

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

薪水太少1年就辭職！年輕夫妻拍505部私密影片賺1600萬　下場慘了

廣交會一期會繳收官成績單　陸商務部：出口成交128億美元

看你氣色不是很好！　男子腰部被陌生人貼膏藥「瞬間暈倒」

上海車展「冰淇淋只送外國人」　網怒爆料：中國人去就說發完了

小孩「躲麻袋」路上滾　被貨車當垃圾輾過！

主權移交後首次　香港教區主教訪北京出席彌撒

女子到職58天內遲到21次遭資遣　向法院申請仲裁「開庭日又遲到」

山東科大校門外隨機持刀傷人事件　1死6傷犯嫌疑「精神狀態不穩」

深圳全球最大「樂高樂園」有望2024年建成開幕　3主題酒店封頂

楊謹華又瘋又美！女妖緊身馬甲秀美腿　網：越變態我越愛

11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

博美散步一半…遭杜告犬咬傷　新北動保處重罰飼主35萬、沒入犬隻

今年暑假機票超貴、美西經濟艙逾6萬　大陸旅遊成為省錢新選擇

拜登與歐盟執委會主席通話　重申台海和平穩定重要性

BuzzFeed宣布裁員15％「關閉新聞部門」　執行長內部信曝光

涉貪污包庇廠商驗收不實　北市水利處副工程司收押禁見

民眾反映有不明氣球　國防部回應了

拯救「碳焦慮」　證交所：年中設立登記「台灣碳權交易所」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

大學畢業拍私密影片賺1600萬　年輕夫妻慘了

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中戲藝考女生第一名是她！ 「完美瓜子臉」小學5年級就被星探相中

小孩躲麻袋玩　被貨車當垃圾輾過

11歲女童玩密室逃脫　嚇哭摔殘判賠90萬

車展冰淇淋只送外國人　中國人去就說發完

看你氣色不是很好！ 男子腰部被陌生人貼膏藥「瞬間暈倒」

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

小三慘被扒衣「裸體示眾」　網歪樓：真的正

女子到職58天內遲到21次遭資遣 向法院申請仲裁「開庭日又遲到」

正妹相親！本尊現身網驚呆「翻車翻到車毀人亡」

富士康遭控坑殺商家！　何家勁也受害

譚崔性解放　女記者體驗愛撫挑逗

廣交會一期會繳收官成績單 陸商務部：出口成交128億美元

更多熱門

相關新聞

北京醫院大火增至29死！院長等12人被拘

北京醫院大火增至29死！院長等12人被拘

北京長峰醫院18日下午發生大火，已導致29人身亡，起火原因初步指向醫院施工過程中產生的火花。北京市官方19日下午通報，包含醫院院長、副院長、施工公司負責人、現場施工人員等12人因涉重大責任事故罪，已被公安拘留。

陸3城入選全球十大「最富有」城市 香港「百萬富翁」10年減少近3成

陸3城入選全球十大「最富有」城市 香港「百萬富翁」10年減少近3成

北京長峰醫院2月才辦「火災防控會」 遭起底為「莆田模式」起家

北京長峰醫院2月才辦「火災防控會」 遭起底為「莆田模式」起家

北京醫院火災21死　有家屬看新聞才知

北京醫院火災21死　有家屬看新聞才知

北京醫院大火21死　護工爬水管倖存

北京醫院大火21死　護工爬水管倖存

關鍵字：

密室逃脫北京

讀者迴響

熱門新聞

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

17歲槍闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

馬斯克「史上最大火箭」爆炸

國小三年級女兒月經來！媽媽傻眼：怎這麼早

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

交女友後突沒性慾！男急求救　她推「羞羞2招」秒解決

曾格爾被爆是關關！　《FHM》辣照被起底

「不適合走入婚姻」星座Top 3

快訊／車銀優趕回韓國了！奔靈堂送文彬最後一程　表情黯淡離開

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面