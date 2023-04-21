11歲女童玩「密室逃脫」嚇哭狂奔　摔下樓梯粉碎性骨折判賠90萬

▲11歲女童玩密室逃脫被「血斧殺人狂」追逐，嚇得邊哭邊跑，不料摔下樓梯...（圖／翻攝自觀察者網）

記者柯沛辰／綜合報導

北京一名11歲女童玩密室逃脫，結果被工作人員扮演的「血斧殺人狂」嚇到拔腿狂奔，最終踩空台階摔落，導致粉碎性骨折，構成九級傷殘。北京朝陽法院審理後，認為主辦單位要負擔70％責任，女童佔30％責任，近日判賠人民幣20多萬元（約新台幣90萬元）。

根據北京日報報導，女童和同學相約體驗某恐怖主題的密室逃脫遊戲。該遊戲設有21關，途中不時有工作人員扮演「怪物」出沒。

不料，女童在通過第20關時，聽到電鋸和詭異歌聲，轉身又驚見一個戴著恐怖面具、手持血斧的人朝她追來，嚇得她一邊哭一邊拔腿狂奔，結果因不熟悉密室環境，最終踩空樓梯摔落。

事故發生後，女童左脛骨遠端骨骺粉碎性骨折，構成九級傷殘，住院治療10天。家長怒告密室逃脫經營者，要求賠償醫療費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等共計人民幣40餘萬元。

法院審理時，活動公司出示某平台上的團購截圖，內容詳情提到，若參與者途中身體不適或害怕，請向監視器揮手並原地等待。據此，公司方表示，遊戲僅開放12歲以上民眾入場，現場有安全提示，進場前也有工作人員會告知注意事項，但女童自身沒有盡到注意義務，有一定責任。

女童則表示，她沒見到現場放置任何提示，進場前也沒有人詢問她的年齡或說明注意事項。

法院審理認為，被告公司作為恐怖主題密室逃脫遊戲的經營者，應充分考慮消費者的性別、年齡及對恐怖主題的接受程度，有選擇性地面對消費者開放。在設計遊戲環節、設置遊戲關卡、進行密室裝潢時也應充分保障消費者參與遊戲時的人身安全，在增加遊戲刺激性和體驗感的同時做好安全提示，並在具有隱患的樓梯、牆角等位置設置安全警示標識。

法院指出，被告公司在女童入場前未查驗年齡，也無法舉證自己有盡到注意事項告知和安全提示的義務。另外，女童雖是限制民事行為能力人，有一定認知及判斷能力，卻仍在未做好心理準備的情況下參與了與自己年齡、心理接受程度不符的活動，且無成年家屬陪同，自身也有一定過錯，因此判決活動公司須賠償女童20多萬元（約新台幣90萬元）。