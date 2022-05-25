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喜歡聽見客戶因感動而開心的聲音　東森購物客服之星林依婕

文／林依婕

我是東森購物-營銷二處林依婕，主要工作是商品訂購或售後服務，並將東森嚴選的好物分享、推薦給會員朋友。真的很開心可以獲得這項榮耀，也感謝長官們的鼓勵和肯定，以及對我的悉心栽培，耐心的指導我，未來將秉持六心的服務，再創高品質貼心服務，感動更多客戶，締造東森服務價值。

你不一定要很厲害才能開始；你要開始，才能很厲害！我相信，機會是留給準備好的人，得不斷的努力，才能達到公司所要的目標。少說話多做事，無論何時，在電話中保持著微笑及耐心是我的信念，也是公司給我的教育。

▲▼喜歡聽見客戶因感動而開心的聲音　東森購物客服之星林依婕（圖／東購）

我喜歡在處理完客戶的問題後，聽見客戶因為感動而開心的聲音。那讓我很有成就感，覺得自己被需要了，而且只有不斷的創新與進步，提升自己，精準的照顧客戶的需求，才能贏得客戶的信賴，也才能讓客戶感動。

「溫度」的服務是東森購物最大的特色。我們致力將客戶當成是家人或親友般的在乎，印象中曾經接過一個阿姨的電話，阿姨說都等不到司機送貨，即使約了送貨時間但還是被爽約了，阿姨表示這是為孤身在國外工作的女兒訂購的，女兒已經要回美國，但商品卻還未到貨，讓阿姨擔心無法讓女兒順利帶出國，語氣急切、失落，慈母的心在這一刻表露無疑！當下第一時間我先優先安撫阿姨那顆不穩定的心，請阿姨先放鬆下來，並仔細聆聽阿姨的訴求和確認女兒要出國的時間後，立刻為阿姨反應並通知貨運優先送貨，在之後幾天都有打電話給阿姨，等確認到阿姨有收到商品時，感受到阿姨開心語氣時，我當下那種喜悅的心情，我至今仍難忘懷。

▲▼喜歡聽見客戶因感動而開心的聲音　東森購物客服之星林依婕（圖／東購）

阿姨說這次的購物經驗讓他知道東森購物與其他的購物平台的不同，貼心地為客戶著想並積極的想辦法解決客戶的問題，才是客戶心中想要的服務。

服務是一種信仰，東森以服務為目的，好的服務不能只有專業，需要更用心的了解客戶的需求，設身處地瞭解客戶的感覺，只有這樣才能讓東森購物更有溫度，更加與眾不同。

東森購物客體中心2021年11月客服之星　營銷二處林依婕

《在長官/同儕眼中的依婕》
以將心比心、熱情親切的服務，透過電話另一端感染客戶，給予客戶溫暖的感受。

她是林依婕，來自最具歷史文化的-台南府城，擁有南部太陽般熱情的心，親切助人喜愛分享。身為專業客服人員，以豐富的商品知識、貼心且溫暖的服務，為客戶解決問題，以超越滿分為目標，竭盡所能以100%的熱情，溫暖每位客戶，這就是她獨具的個人魅力。

《依婕的待客之道》
服務是一種信仰，人生以服務為目的，只有東森，沒有距離！

關心的態度，熱情親切，讓客戶可以感受到我的在乎，耐心聆聽客戶的需求，迅速解決客戶的問題與疑惑。

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服務不是口號，而是深入骨髓的表現，讓客戶感受到用心的服務，才是真正的待客之道。

你不一定要很厲害，才能開始；你要開始，才能很厲害，只有不斷的積極努力，挑戰自己才會更進步。

▲▼喜歡聽見客戶因感動而開心的聲音　東森購物客服之星林依婕（圖／東購）

「我喜歡接觸人群」，這是我在面試時的回答。在東森15年的日子裡，服務很多且各式各樣的客人，不論是購買商品或是詢問問題，只要在最後結束通話前，聽到客戶說「我非常滿意你的服務」，就會讓我非常開心，整天活力滿滿，這就是成就感的最大來源。

永遠保持熱忱，用熱情誠懇的態度對待客人，即使用不同的方式服務客人，但唯獨不變的就是那顆為客戶著想的心，將每個客人都當成是自己的家人，給予溫暖的關心與同理心，當能站在客戶的立場為客戶設想，並滿足客戶的需求，就可以讓客戶擁有一次開心且幸福的購物經驗，這就是我工作最大的動力。

▲▼東森購物客體中心2021年11月客服之星　營銷二處林依婕（圖／東購）

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