台南最淫貪官慘了！真人美女性招待還要情趣娃娃　續押看守所3個月

▲台南前經發局長陳凱凌貪污、接受性招待起訴，移審台南地院審理後定續押3個月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌，被控主導開發台南七股工業區開發案等時，收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元及購屋詐貸296萬元，被台南地檢署貪汙及洗錢防治條例等罪嫌起訴，案經移審台南地院，下午法官審訊諭知20日起羈押3個月。

台南地檢署檢察官錢鴻明於111年3月間，接獲檢舉台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌貪污之情資，地檢署立即分案，由檢察官指揮台南市調查處於同年12月21日上午持搜索票搜索陳凱凌相關處所，在其居所查扣現金新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元現金及某工程公司之名片一張等證物，檢察官訊問後當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方查出陳嫌收受業者提供現金、花酒及性招待等不正利益，約近2百萬元，並以購屋與建商合詐貸得款296萬元，針對陳凱凌接受性招待的次數以及金流，檢方查出他在2020年5月至2021年2月這段COVID-19疫情期間，雖酒店均未營業，但仍要求廠商招待有女陪侍的飲宴，還發現他用賄款4萬9千元買情趣娃娃。

檢察官認陳凱凌涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、詐欺得利、財產來源不明罪、洗錢罪嫌外，陳凱凌與建商陳姓董事長及代銷公司翁姓負責人共同犯使公務員登載不實、詐欺取財等罪嫌起訴。