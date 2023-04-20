混合型日食20再現錯過再等7年　台南學童爭睹天文奇景

記者林悅／台南報導

台灣將於20日再現天文現象「日食」，南瀛天文館為分享這難得的經驗，上午請專業天文解說員到東區復興國小，現場架設天文望遠鏡，提供學童正確且安全的日偏食觀測體驗。

▲南瀛天文館為分享「日食」這難得的經驗，請專業天文解說員到東區復興國小，現場架設天文望遠鏡，提供學童正確且安全的日偏食觀測體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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南瀛天文館表示，此次日食為日偏食，屬於混合型日食，隨著所在地區的不同，看到的日食型態也不相同，這也是台灣睽違近3年再見到的天文現象。

南瀛天文館表示，20日上午請專業天文解說員到東區復興國小現場架設天文望遠鏡，提供學童正確且安全的日偏食觀測體驗。此外，安平區西門實小則有天文志工於架設太陽黑子觀測器，指導學童透過投影的方式，觀察太陽的變化。

南瀛天文館表示，月球投射在地球上的陰影區，可分為本影區及半影區，本影區可看見日全食，半影區可看見日偏食。此次全食帶會通過澳洲西北角、印尼等地，台灣位於偏食帶，只能看見日偏食。台南地區將於20日中午12時24分左右開始初虧，下午1時7分發生食甚，即日偏食缺角最大的發生時間，最後於13時49分復圓，最大食分約為0.04。由於食分不大，若沒有特別注意，不會發現此次的日偏食現象。

東區復興國小的小朋友侯仲杰同學表示，校方舉辦這場天文活動，因今天天候不佳，並沒有看到，但從直播及看板了解「複合日食」等相關天文知識，他們都很開心。莊秉誠同學則說，雖因天候沒有親眼看見「天狗食日」但從南瀛天文館的資料看到，他覺得很高興。

南瀛天文館表示，還有二溪國小師生參與日偏食講座並一起觀看日偏食，天文館希望利用天文館資源化身自然教室，提供更專業的天文學習管道。