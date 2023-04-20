當警察塑膠連2天開槍掃射！新北警察局長怒了：今晚全市大掃黑

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市土城區四川路二段、信義路口今（20）日上午8時許，1名17歲槍手帶著改造衝鋒槍，搭計程車到某當舖前狂掃射51槍，並搭原車在3分鐘內到大觀派出所投案，據了解，此案與19日雙北追車連開11槍的案件有關。稍早新北市警察局長廖訓誠表示，不會容忍被黑幫挑釁，今晚將進行掃黑行動、擴大臨檢。

▲新北市警察局長廖訓誠（中）宣布20日晚上進行全市掃黑。（圖／記者陳以昇攝）



回顧事發經過，17歲劉姓男子上午8時許，在土城區青仁路隨機攔下一部計程車，要求司機載他到四川路一間當鋪，車才剛停妥，劉男隨即開門下車，門都沒關，他就直直朝當鋪走去，並從背包內拿出預藏的改造槍枝，接連掃射51槍，再返回車上要運將開到大觀派出所，同時連絡律師碰面。

稍早新北市警察局針對此事召開記者會說明，局長廖訓誠怒斥，歹徒敢在光天化日之下開槍，如此囂張的行徑無疑是向警方挑釁，宣布在今天晚上針對幫派經常出入地點，與容易孳生治安事件處所，全市擴大臨檢，對黑幫與暴力犯罪等行為強力壓制。

▲17歲槍手持改造衝鋒槍掃射土城某當舖。（圖／翻攝自記者爆料網）



由於土城當鋪掃射案與19日發生的雙北追逐槍案有關，廖訓誠表示投案的2名嫌犯已經收押禁見，今天會再召開專案會議，找出幕後主使者。

此外，新北市刑大大隊長蕭瑞豪說明案情，遭開槍當鋪只是一般當鋪，但負責人是否涉及幫派，還在清查，載送的計程車運將是劉嫌隨機攔下，而作案用槍枝則是類似衝鋒槍加以改造、無型號。

針對近來頻有黑幫利用未成年槍手投案、試圖免除刑責，蕭瑞豪強調，去年就曾遇過類似案件，不過警方也在案發後4周破獲幫派集團，強力呼籲黑幫不要想透過少年槍手逃責，警方絕對會徹查到底。

▲19日凌晨板橋發生追車槍擊案。（圖／記者陳以昇翻攝）