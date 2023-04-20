全家「隱藏版霜淇淋」超長一支99元！他跑5家才買到：不是每間都有

▲這串餅乾要價99元。（圖／曹文興藥師提供）

記者曾筠淇／綜合報導

全家便利商店不時會推出新口味的冰淇淋，吸引不少民眾嘗鮮，不過，您有看過這款99元的「隱藏版冰淇淋」嗎？曹文興藥師稍早貼出照片，透露自己買到這串冰淇淋餅乾！而文章曝光後，也掀起一波討論。

曹文興藥師在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」上發文表示，由於家人要他別再買霜淇淋，所以他便改買「冰淇淋的餅乾」。從圖片可見，一袋裡面裝有17個餅乾，遠遠看還真以為是「巨無霸冰淇淋」。

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貼文曝光後，吸引不少網友討論道，「這個竟然有賣！好開心」、「我也喜歡只吃餅乾」、「原來可以單買餅乾」、「我兒子超愛這個餅乾欸」、「原來可以這樣買，小孩很愛這餅乾」、「剛好吃不了冰，可以買餅乾」、「這個餅乾超好吃欸」、「真的可以買嗎！我也要來去買」、「抹茶冰下面那個草莓甜筒比較好吃」。

曹文興藥師透露，這串餅乾「18個左右，99元」，而他運氣不錯，才跑第一家就買到。還有其他網友則分享，「我買到了～在第五家，可能真的不是每一個全家都有」、「我剛問了，沒有單賣咧」、「我問到的店家都說沒在賣」。對此，曹文興藥師也熱心回應，「多跑幾家，拿餅乾照片給店員看」。