抹茶控瘋掉！開箱全家「抹茶技」　超濃抹茶融化主播的心

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春天除了賞美景，就是要吃抹茶！全家便利商店針對抹茶季節推出「抹茶技」活動，一口氣推出10款最新商品，讓抹茶控大喊「瘋掉」，ET午間新聞更是直接把抹茶最新商品搬進攝影棚，讓攝影棚一秒化身網紅咖啡廳，主播V仔和凱翊現場開箱10款商品，包括「濃抹茶小山丘」、「雙重抹茶鬆餅」、「抹茶千層蛋糕」、「方度乳酪蛋糕」、「Fami!ce春日抹茶霜淇淋」、「抹茶熔岩蛋糕」、「抹茶奶蓋滿餡麵包」、「抹茶生巧起司塔」、「厚濃靜岡抹茶拿鐵」、「玄米抹茶紅豆酷繽沙」，超濃郁抹茶風味融化主播的心。

▲全家便利商店針對抹茶季節推出「抹茶技」活動，超濃郁抹茶風味融化主播的心。（圖／翻攝自影片，下同）



一款熔岩蛋糕的成敗關鍵，就是「內餡」，搶著試吃「抹茶熔岩蛋糕」的V仔表示，「一咬下去內餡整個爆出來」，可以感受到很濃郁的抹茶醬，整體吃起來苦甜苦甜的，她很喜歡，並進一步指出「外層是用靜岡抹茶粉調製出來的戚風蛋糕，吃起來蓬鬆綿密，配上濃郁的內餡，一個固體、一個液體，創造出很棒的口感」。

▲「抹茶熔岩蛋糕」一咬下去可以感受到內餡整個爆出來。



接著換凱翊開箱「抹茶奶蓋滿餡麵包」，吃完後凱翊露出滿足的臉說「麵包體添加日本靜岡抹茶及台灣抹茶兩種抹茶，跟滿餡麵包還超搭的，餡料也有兩種，第一層是天然奶油調製的鹹味奶霜，再加上一層抹茶巧克力醬，甜甜鹹鹹的，非常順口，而且還能吃到烘烤過的杏仁角，口感很豐富」。

▲「抹茶奶蓋滿餡麵包」吃起來甜甜鹹鹹，非常順口。



另外，「抹茶生巧起司塔」是全家重新演繹的商品，有多加生巧克力在起司塔內，雙重享受讓V仔沉浸在抹茶幸福滋味，V仔說「上層的抹茶生巧餡，添加日本森半抹茶粉，再拌入鮮奶油與白巧克力，呈現濃郁香醇的抹茶風味，再搭配下層的抹茶起司餡，口感滑順，風味濃度也剛剛好」，強烈推薦抹茶控一定要吃吃看，搭配Let‘s Café 經典或單品、中杯以上的咖啡，甜點還有享半價優惠。

▲「抹茶生巧起司塔」搭配Let‘s Café 經典或單品、中杯以上的咖啡，甜點還有享半價優惠。



抹茶控必喝的「靜岡抹茶拿鐵」這次也升級了！全家一口氣多加了百分之20的茶粉，推出「厚濃靜岡抹茶拿鐵」，凱翊說「喝起來超級濃郁，抹茶的香氣整個竄出來，茶粉研磨的很細緻，不僅保留茶韻，口感也更柔順，和牛奶完美結合」，即日起到4月4日活動期間內，使用全盈支付，可享單杯特價55元，想每天在家都能喝到好喝抹茶的觀眾，也可以單獨購買粉包回家喔，10包只要399元。

▲升級版的「厚濃靜岡抹茶拿鐵」一口氣多加了百分之20的茶粉，喝起來超濃郁。



全家同時也推出2款冰品，第一款「玄米抹茶紅豆酷繽沙」，全家使用萬丹紅豆，顆粒飽滿大顆、口感綿密，而蒸過的玄米被揉成一粒一粒的，咬起來微甜，還帶有淡淡的地瓜香氣，原價65元，即日起到4月4日為止，用全盈支付，特價只要55元；第二款「Fami!ce春日抹茶霜淇淋」用靜岡抹茶搭配小農牛奶，而且是無添加、無調整、100%生乳，入口滑順，再以茶香收尾，風味濃郁，但清甜不膩口，即日起到4月4日為止，特價45元，抹茶控們可要把握機會！

▼全家一口氣推出10款最新商品，讓抹茶控們吃好吃滿。

