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屏科大「低碳植米飯糰」聯手7-ELEVEN　響應世界地球日

▲屏科大張金龍校長(右)屏科大王裕民教授(左)共同推薦7-11低碳植米飯糰 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏科大張金龍校長(右)屏科大王裕民教授(左)共同推薦7-11低碳植米飯糰 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大國際灌溉研發服務中心的水稻智慧灌溉團隊，開發「水稻益生菌強化系統」，與統一超商7-ELEVEN合作，推出首顆「低碳植米飯糰」，結合超商人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」及「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」兩款商品，於19日全台上市及部分限定7-ELEVEN通路販售中。

▲屏科大張金龍校長(右)屏科大王裕民教授(左)共同推薦7-11低碳植米飯糰 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏科大張金龍校長(右)屏科大王裕民教授(左)共同推薦7-11低碳植米飯糰 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

「水稻益生菌強化系統」與慣行農法相比，可以節省30％的灌溉水，添加土壤益生菌使用有機質水稻專用肥形成土壤內微生物多樣化，環境更健康，連帶施肥次數少，也降低人事成本，不僅達到省水、省肥、減藥、省人力、降碳排的效果。經研究結果顯示，改用其方式耕作一公頃之稻田，可減少碳排約5.3公噸。

屏科大推動永續事務及綠色產業發展，與統一超商7-ELEVEN合作，適逢4/22「世界地球日」，以「擴大低碳餐飲」、「促進循環經濟」兩大面向著手，讓屏科大長期深耕地方社會責任發展USR，與台灣最大的超商通路7-ELEVEN攜手CSR，是學術教育界與產業界將社會責任的實踐落實到最大化，造福社會每個角落。

王裕民教授帶領的國際灌溉研發服務中心研發「低碳植米」商業化應用。選用產銷履歷認證的台南11號將創新農業生技，佐以系統化大數據分析、加入益生菌有機質肥料於水稻灌溉，強化水稻根系，活化農田生態系的永續環境農法，顛覆以往傳統灌溉栽培方式，種植過程較一般水稻可省下30%的用水量，以守護地球資源方式生產民生食糧，並擴大用於7-ELEVEN飯糰商品中。雙方合作不只帶動商機，也邀請消費者購買該兩項商品即能響應地球永續事業。

「石安牧場溏心蛋飯糰」使用台梗9號搭配台南11號低碳植米黃金比例，使用在地優良米與石安牧場動福蛋，搭配日式鰹魚炊飯以鰹魚高湯、雞肉、蔬菜一同炊飯的美味飯體，販售區域：大台北地區、台中地區2400間門市限定販售；「海瑞摃丸韓式炒飯飯糰」同樣使用台梗9號搭配台南11號低碳植米黃金比例，使用在地優良米，與新竹傳承3代名店-海瑞摃丸搭配韓式炒飯，韓國直輸辣醬與餡料以IH炒食機爆炒成炒飯，拌入麻油，更添風味層次，販售區域：6400間門市限定販售(離島/花東地區無販售)。

兩款全新口味的米飯糰將有望成為7-ELEVEN人氣商品，也是屏科大在SDG2消除飢餓、SDG12責任消費及生產、SDG17多元夥伴關係等項目中，最具體實踐的典範，該項水稻生產技術也已取得專利，未來屏科大成立校辦企業申請通過後，將優先納入其技術服務項目，為全台低碳農業努力、甚致延伸至國際，發揮永續世界影響力。

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