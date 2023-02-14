屏東科技大學「節水米」　種植時節水15%+產值提升30%

▲「TSH@NPUST 1.5度糧食與消費轉型永續棧揭牌儀式暨願景論壇」揭牌 。（圖／屏東科技大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全球暖化氣候異常加劇，倘若全球溫度升高超過1.5°C，將會造成糧食減產或物種滅絕等影響。有鑑於此，屏東科技大學與臺灣永續棧合作，於今（14）日在屏科大大數據中心舉辦「TSH@NPUST 1.5度糧食與消費轉型永續棧揭牌儀式暨願景論壇」，針對水資源和糧食的鏈結、研發與推廣減碳及再生農業生產新模式，以及綠色消費、重塑糧食生產和消費系統，使其與生態系統保持平衡等大主軸，進行系列論壇。

揭牌儀式，由國科會林敏聰副主委及屏科大張金龍校長主持，並邀請國科會自然處羅夢凡處長、生科處楊台鴻處長、臺灣永續棧共同召集人戴興盛教授、屏科大永續棧負責人簡赫琳副教授等人共同揭牌。

林敏聰副主委致詞表示，淨零轉型以及相關科技的落地，需有知識與實證資料做為基礎，經濟、社會與文化作為支撐，糧食系統的轉型亦然，不僅是生產技術的研發，也包含基礎資料的收集、政策的配套、社會的調適、以及價值的形塑。臺灣永續棧作為智庫與協作平臺，一方面從上位的轉型治理角度，密切觀察國內/外政策趨勢與發展經驗，另方面協助鏈結不同專業領域，促進學術與實務界的協作，及強化以科學證據為基礎的公眾溝通。

張金龍校長則說，屏科大近年因應氣候變遷、全球暖化對人類及農作物造成的影響，該校教師積極投入節水減碳的研究。以「國際灌溉研發服務中心」組成的跨領域團隊為例，研發出「節水米」，種植時節水15%、產值卻能提升30%，還兼具豐富營養價值的優質米，這項節能節水、保護土地及生態的重要成果，即是友善環境耕作的最佳實例。做到更永續性和多樣化的消費和生產，希望為建構低碳永續社會盡一份心力。很榮幸能與國科會共同推動「永續棧」計畫，未來屏科大將加強推廣1.5 度糧食生產與綠色消費永續轉型，希望這個平台的設立，能成為與社會理性溝通對話的平台，集思廣益尋求具體的解決方案，共同讓台灣邁向「低碳」甚至「淨零排放」新里程。

農委會陳吉仲主委表示，希望透過台灣永續棧的建立及與前來參與論壇的各位成員，共同分享為在地及全國性永續轉型議題提供系統性專業與實務經驗。