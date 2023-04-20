打砲比染疫重要！台南最淫貪官5次性招待　還拿黑錢買情趣娃娃

▲前台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌貪污案遭起訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者劉人豪／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌涉嫌收賄以及接受性招待，今(20日)遭台南地檢署依貪汙及洗錢等罪嫌起訴。而檢方也查出陳凱凌接受性招待的次數以及金流，發現他不僅在疫情期間酒店均未營業時，要求廠商招待有女陪侍的飲宴，還發現他花錢買4萬9千元的情趣娃娃。

台南地檢署指出，陳凱凌對於台南市七股科技工業區及沙崙科學園區等工業區開發案具有規劃及決策之權，向廠商說可利用經發局長之職權影響得標廠商將土方工程轉包，然而實際上陳凱凌明知該等工業區開發案下游分包工程係由承攬廠商自行決定締約廠商，經發局局長並無權限干預，獲取廠商現金、花酒及性招待等不正利益。

接受酒店飲宴及性招待部分，陳凱凌在2020年5月至2021年2月這段COVID-19疫情期間，要求廠商招待含有女陪侍之飲宴，接受酒店飲宴及性招待部分共6次，其中要求性招待部分共5次，並寫明公關小姐進入飯店與陳凱凌進行性交易，約3小時後回傳訊息給廠商表示已完成，並提出總金額向廠商請款。

另外檢調也查出陳凱凌的金流，除了支付房屋裝潢費用176萬餘元外，還花20萬元頭期款買房、買4萬9千元的情趣娃娃，給酒店公關小姐13萬，而陳凱凌的現金支出總額約702萬元，扣除財產來源約476萬元，合計約226萬元之不明財產來源，無法提出合理說明，因此依貪污罪以及洗錢罪等起訴陳凱凌。