職安經驗分享　台南提升勞工健康與安全意識

▲台南市勞工局19日於統一實業股份有限公司，辦理「實在安心」安衛家族教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局19日於統一實業股份有限公司，辦理「實在安心」安衛家族教育訓練，實在安心安衛家族於2021年成立，由統一實業股份有限公司擔任核心企業，藉由此次教育訓練活動，凝聚家族向心力，大家一起學習成長，以達成黃偉哲市長「希望家園」的施政理念。

上午課程由南區職安中心蔡建成簡任技正，分享「職場不法侵害預防及科技防災」。職場暴力類型大致上分別1.攻擊2.威脅3.霸凌4.騷擾，事業單位應依指引訂定不法侵害預防因應措施，才能有效達到「預防重於治療」效果，避免不法侵害事件的發生。近來因新科技的發展，運用新科技並建構職業安全衛生智能雲，透過無人機、人工智慧、VR、AR、MR等科技強化職場安全管理，以提升勞工朋友的職業安全衛生意識，確保勞工職場工作安全。

下午授課講師邀請南區職安中心黃水添技正，說明「勞動檢查實務」，向家族夥伴分享的主要內容有1.風險評估2.採購管理3.變更管理。風險評估是嚴重度及可能性的組合，先判別出工作場所潛在高度風險、中低度風險後，再以消除、取代、工程控制、管理控制及個人防護具等管理措施，將危害的風險降低並加以控制。採購管理重點為機械、設備、器具、物料、原料及個人防護具等之採購、租賃，其契約內容應有符合法令及實際需要之職業安全衛生具體規範，並於驗收、使用前確認其符合規定。另外製程設備等如有變更，由於變更後可能會使原有之危害及風險加劇，或是產生新的危害及風險，因此在變更前需參考變更管理技術指引，以避免原有的設計、規範、作業條件、方法或控制措施無法發揮預防功效。

台南市勞工局長王鑫基，感謝統一實業股份有限公司擔任安衛家族核心企業的角色，建構安全的工作職場環境與文化，需長時間的經驗累積與傳承，唯有建立完善的安全衛生制度，才能達到職場減災與促進工作者安全及健康的目標。