德國IF設計獎文化展覽類　台南市獲獎數居全國之冠

▲有設計界奧斯卡獎之稱的德國IF設計獎，公布來自全球參賽單位成績，在最受矚目的文化展覽類獎項中，台灣共獲得14座獎項，其中台南市總共四項設計及展覽居全國之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在全球設計界歷史最悠久，素有設計界奧斯卡獎之稱的德國IF設計獎，公布來自全球參賽單位成績，在最受矚目的文化展覽類獎項中，台灣共獲得14座獎項，其中總共4項設計及展覽居全國之冠，台南市文化局更同時有空山祭、葉石濤紀念館及隆田CHACHA園區三項展覽入選，成果傲人，充分展現文化首都深厚的底蘊。

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文化局長謝仕淵指出，台南擁有多元的自然環境，豐富的人文歷史，更是台灣最早開發的區域，在歷任市長擘劃下，已經為文化推廣扎下厚實基礎，黃偉哲市長上任後，更積極透過與地方密切結合的文化活動，達到區域治理目標，這次獲獎的3個單位，分屬舊城區、溪北及山區，也彰顯城鄉共治的目標。

「龍崎光節：空山祭」，以虎形山公園為基地，展出由藝術家與社區居民、生 活環境互動交流、共創的裝置藝術作品。策展人陳雋中、辛綺希望透過藝術能量為台南人口數最少，高齡化嚴重的龍崎帶來源源不絕生命力。「龍崎光節」是近年透過與在地藝術家合作，以文化節慶結合地方社群，開闢出別具特色的「藝文創生」之路，除持續提升展演內容，也致力於帶動地方發展，擴大活動效益。

葉石濤文學紀念館的文學空間（Literary Space）中，透過視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺五種感官的融合，打造讓人感到舒適、放鬆和充滿靈感的文學場所。

隆田CHACHA園區與策展團隊朗敘設計合作，歷時2年規劃調研，將園區內台鐵歷史倉庫轉化為互動教育場域，朗敘與藝術家、教育單位合作，將大圳結合STEAM教育理念(例如:農學、繪畫、幾何積木、機械等)，透過遊戲互動方式認識、探索大圳，讓大眾重新認識文化資產烏山頭水庫暨嘉南大圳之於當代的影響力。

謝仕淵表示，除了文化局三項展覽外，台灣文學館也以成爲人以外的Beyond Our Mind-台灣文學舘動物與文學特展入選，文化局表示，除了空山祭已經結束以外，另外三項展覽都還在進行中，歡迎全國民眾來台南感受不同文化風味。