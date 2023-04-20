台南路上卡丁車「加掛」載童　網友圍剿警將開罰...家長這下慘了

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，台南佳里市區，有1對父子，由父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車，在市區道路趴趴走，本來看似親子和樂溫馨的畫面，在網友看來卻是極為危險的行駛道路行為，引起網友熱議批評。

▲有網友PO出一段影片，台南佳里1對父子，父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車在市區道趴走。（圖／翻攝自記者爆料網、I'm 佳里人，下同）

有網友在網路社群紛紛PO出台南佳里地區近來發現有1對疑似父子，父親駕駛疑為電動跑跑卡丁車，後面以拖拉附載1部小型具玩具車，上面附載1名幼童，在佳里市區道路行駛，看到的人都大驚：「不會太危險了」。

當事人邱姓民眾在臉書社群PO文，承認卡丁車是自己家的沒錯，他強調行駛過程中都儘量靠最旁邊再跑，速度也都在10-18公里左右。他強調，自己單純就只是帶著我孩子去路上逛逛街吹吹風，我很懶不喜歡走路，也不放心我兒子在路上亂跑，所以我喜歡用卡丁車載他到處逛逛，但我都盡量避開車多道路。

邱強調，觀點每個人都有，相信不管是家長還是孩子看到也都會覺得很好玩很想玩，自己也沒有要炫耀或者其他意思，單純就是帶著兒子出門逛街，如果這種行為要被評價為不負責任又或者年輕能再生，我由衷建議你們別帶著孩子出門了，台灣槍枝泛濫、神經病砍人一堆、路上也常常遇到奇怪的人，真的太危險了。

邱更強調，感謝網友的批評與指導，但自己依然會在天氣良好的情況帶著我兒子出門逛街。

▲佳里分局交通組組長張永坤指出，此一行為違反道交條例，會被罰鍰新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。（圖／記者林悅翻攝）

佳里分局交通組組長張永坤指出，道路交通管理處罰第32-1條，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。如以道安法條之規定，邱姓當事人以卡丁車載兒子出遊不是不行，重點是不得行駛道路，否則即屬違規，會被取締告發，當事人可能要另找適合場所與兒子共享親子之樂。