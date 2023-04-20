　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南路上卡丁車「加掛」載童　網友圍剿警將開罰...家長這下慘了

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，台南佳里市區，有1對父子，由父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車，在市區道路趴趴走，本來看似親子和樂溫馨的畫面，在網友看來卻是極為危險的行駛道路行為，引起網友熱議批評。

▲有網友在網路社群PO出一段影片，位在台南佳里市區，疑似1對父子，由父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車，在市區道路趴趴走。（圖／翻攝自記者爆料網、I`m 佳里人，下同）

▲有網友PO出一段影片，台南佳里1對父子，父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車在市區道趴走。（圖／翻攝自記者爆料網、I'm 佳里人，下同）

▲有網友在網路社群PO出一段影片，位在台南佳里市區，疑似1對父子，由父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車，在市區道路趴趴走。（圖／翻攝自記者爆料網、I`m 佳里人，下同）▲有網友在網路社群PO出一段影片，位在台南佳里市區，疑似1對父子，由父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車，在市區道路趴趴走。（圖／翻攝自記者爆料網、I`m 佳里人，下同）

有網友在網路社群紛紛PO出台南佳里地區近來發現有1對疑似父子，父親駕駛疑為電動跑跑卡丁車，後面以拖拉附載1部小型具玩具車，上面附載1名幼童，在佳里市區道路行駛，看到的人都大驚：「不會太危險了」。

▲有網友在網路社群PO出一段影片，位在台南佳里市區，疑似1對父子，由父親駕駛電動「跑跑卡丁車」，後面拉著1台小玩具車，在市區道路趴趴走。（圖／翻攝自記者爆料網、I`m 佳里人，下同）

當事人邱姓民眾在臉書社群PO文，承認卡丁車是自己家的沒錯，他強調行駛過程中都儘量靠最旁邊再跑，速度也都在10-18公里左右。他強調，自己單純就只是帶著我孩子去路上逛逛街吹吹風，我很懶不喜歡走路，也不放心我兒子在路上亂跑，所以我喜歡用卡丁車載他到處逛逛，但我都盡量避開車多道路。

邱強調，觀點每個人都有，相信不管是家長還是孩子看到也都會覺得很好玩很想玩，自己也沒有要炫耀或者其他意思，單純就是帶著兒子出門逛街，如果這種行為要被評價為不負責任又或者年輕能再生，我由衷建議你們別帶著孩子出門了，台灣槍枝泛濫、神經病砍人一堆、路上也常常遇到奇怪的人，真的太危險了。

邱更強調，感謝網友的批評與指導，但自己依然會在天氣良好的情況帶著我兒子出門逛街。

▲佳里分局交通組組長張永坤指出，此一行為違反道交條例，會被罰鍰新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佳里分局交通組組長張永坤指出，此一行為違反道交條例，會被罰鍰新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。（圖／記者林悅翻攝）

佳里分局交通組組長張永坤指出，道路交通管理處罰第32-1條，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，於道路上行駛或使用者，處行為人新台幣1千2百元以上3千6百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。如以道安法條之規定，邱姓當事人以卡丁車載兒子出遊不是不行，重點是不得行駛道路，否則即屬違規，會被取締告發，當事人可能要另找適合場所與兒子共享親子之樂。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
大谷翔平爸媽開出「媳婦條件」！　不能是這職業
17歲槍手狂掃42槍後「搭小黃走」　運將目擊腳軟
《女兵》男星遭控毆女友！　「她嘴唇流血是嘴唇乾」
前JKF女郎「中空裝」出庭！　母幫腔：不是約砲
快訊／桃園市保大搜出毒品　4警遭開鍘
女大生過馬路慘摔「被水流沖走」！　校門口變滑水道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

17歲槍手狂掃42槍！搭小黃「邊聯絡律師」投案　運將全程目擊腳軟

賭1萬元騙傳播妹喝大杯！淫男闖紅燈迷姦判刑9年　賠償金額曝光

男星與女友互毆現身法庭！否認動手...親曝過程也有「胃藥」關鍵字

桃園市保大警捲毒品案...4人貪瀆罪交保　警方開鍘：立即調離現職

前JKF女郎中空裝現身！被控詐400萬反告跟騷　母幫腔：約拍非約砲

台南路上卡丁車「加掛」載童　網友圍剿警將開罰...家長這下慘了

快訊／北市「放水」貪官曝！涉包庇不實驗收水門　再被上銬移送

快訊／新北當街掃射42槍！　17歲槍手「犯案3分鐘」衝警局投案

承認接受性招待...226萬黑錢來源不明　台南前經發局長貪污起訴

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

17歲槍手狂掃42槍！搭小黃「邊聯絡律師」投案　運將全程目擊腳軟

賭1萬元騙傳播妹喝大杯！淫男闖紅燈迷姦判刑9年　賠償金額曝光

男星與女友互毆現身法庭！否認動手...親曝過程也有「胃藥」關鍵字

桃園市保大警捲毒品案...4人貪瀆罪交保　警方開鍘：立即調離現職

前JKF女郎中空裝現身！被控詐400萬反告跟騷　母幫腔：約拍非約砲

台南路上卡丁車「加掛」載童　網友圍剿警將開罰...家長這下慘了

快訊／北市「放水」貪官曝！涉包庇不實驗收水門　再被上銬移送

快訊／新北當街掃射42槍！　17歲槍手「犯案3分鐘」衝警局投案

承認接受性招待...226萬黑錢來源不明　台南前經發局長貪污起訴

VICTON不再續約！　「3成員合約到期」：希望大家不變地支持與喜愛

台積電首季每股盈餘7.98元　季減三成

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

花蓮垃圾去處！台泥氣化爐7月試運轉　每日最高可處理200噸

又一空手道神雕俠侶！谷筱霜攜吳峻維爭亞運奪牌圓買房夢

台積電上漲3元收513　台股下跌62點險守15700

外媒稱聲量不及韓國瑜　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

社會熱門新聞

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／當街掃射42多槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

快訊／豪雨炸彰化「鹿港淹水」　學生傻眼涉水上課

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

恐怖瞬間！苗栗男上班途中遇坍方　整輛車被砸爛

即／淡水民宅大火救出8人！3男1女無生命跡象

淡水惡火3死1命危　神明廳失火斷活路

大雨狂下！竹北深夜土石流　急撤離住戶

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

淡水惡火3代同堂3死5傷！大媳婦悲曝「奪命原因」

即／父子墜大漢溪！兒先獲救　爸漂3公里救起已斷氣

更多熱門

相關新聞

前JKF女郎中空裝現身　被控詐400萬反告跟騷

前JKF女郎中空裝現身　被控詐400萬反告跟騷

前JKF女郎賈瞳瞳先前遭控以交往為前題詐騙400萬元，經檢察官處分不起訴，但因賈瞳瞳在Instagram上批評告她的陳姓男子跟蹤她，到她家樓下守候，陳男不滿，再告賈瞳瞳涉嫌妨害名譽，台北地檢署20日開庭，雙方先後出庭結束後，賈瞳瞳氣得表示將控告對方涉嫌《跟騷法》。

前台南經發局長凌涉貪起訴

前台南經發局長凌涉貪起訴

台南「地還乾的」市府：大雨下午才來

台南「地還乾的」市府：大雨下午才來

無業男偷30斤蒜頭警30分鐘逮人

無業男偷30斤蒜頭警30分鐘逮人

全國震撼大掃黑成果曝　這堂口辦春酒最多人被抓

全國震撼大掃黑成果曝　這堂口辦春酒最多人被抓

關鍵字：

父子卡丁車佳里趴趴走南警影音馬路街道台南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／當街掃射42多槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面