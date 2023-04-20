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賭1萬元騙傳播妹喝大杯！淫男闖紅燈迷姦判刑9年　賠償金額曝光

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲傳播妹答應喝大杯想賺1萬元外快，遭惡劣男客下藥迷昏性侵失身。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名簡姓男子假裝跟坐檯陪酒的傳播妹打賭，若女方能喝光整桶啤酒就打賞1萬元，簡男卻趁女方離座上廁所空檔，涉在酒裡下藥迷昏女方，且不顧女方正值生理期仍「闖紅燈」性侵得逞，在旅館床上留下一灘血跡，簡男刑案一審被依加重強制性交罪判刑9年，女方另對他求償精神慰撫，簡男依舊全盤否認，台北地院判他須賠80萬元，可上訴。

本案發生於前年3月23日，簡男和1位死黨凌晨2點多在北市1家KTV喝酒唱歌，聯繫傳播公司找2名傳播妹來助興，本案受害女子和1名女同事被通知到場陪唱2小時，當天上午5點多結束時，簡男留下受害人續鐘點說要一起吃牛肉麵，接著打開5、6瓶還沒開瓶的啤酒全倒進冰桶，打賭女方若能一口氣喝光，就給賞金1萬元。

女方陪唱2小時鐘點費共4700元，她自恃酒量想賺這筆外快，當場答應並先去上廁所，簡男涉趁機把含有氟硝西泮（即第三級毒品FM2）的藥物摻入酒裡，不斷搖晃冰桶謊稱「搖一搖氣泡比較少會比較醉」，再用筷子攪拌宣稱可消泡防脹氣，死黨不知簡男搞鬼，女方回座也沒起疑，仰頭喝完約1.5公升啤酒，將1萬元輕鬆入袋。

▲cheers,beer,啤酒,乾杯。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲傳播妹自信酒量可喝完1.5公升啤酒，沒想到酒裡被下藥。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

結果半個多小時後，女方就因藥力發作突然「斷電」，整個人癱倒在KTV門前叫不醒，簡男和死黨合力將女方扛上小黃前往旅館開房，簡男還出錢讓死黨去睡別間，他和女方同房性侵得逞。

女方當天下午3點多勉強清醒，赫見床單上一灘自己的經血，2男早已離開，女方全身乏力，聯繫傳播公司派人陪她報案驗傷，不但在體內發現男性DNA，竟還驗出俗稱「強暴藥丸」的FM2成分。

簡男被警方循線查獲，到案比對DNA無誤，他否認在酒裡下藥，不然他跟死黨也可能喝到，簡男並推稱女方在旅館房內親他抱他主動求歡，雙方情投意合上床，若他意圖性侵，會戴套避免留下證據，也不會讓死黨用真名登記入住。

刑案一審法官指簡男狡辯，旅館監視畫面顯示女方癱軟無意識，簡男借用行李推車想把女方推進房，女方卻一直滾落，2男也扛不動，最後簡男強拉女方的手拖行地板進房，女方當時不可能有力氣親吻擁抱簡男挑逗，且女方事後有失憶、暈眩與肌肉無力等症狀，符合FM2強力鎮靜的副作用。

一審據此認定簡男下藥性侵，惡性重大，到案不認罪且無悔意也沒和解賠償，造成受害人身心嚴重創傷與難以磨滅的陰影，依加重強制性交罪判刑9年，可上訴。簡男本案死黨經檢方偵辦認為不知情，已不起訴確定。

女方對簡男提起附帶民事求償精神慰撫80萬元，簡男依舊全盤否認，聲稱法官若認為他該賠，請考量他在押無收入來源且須扶養年邁母親，能酌減賠償金額，法官指簡男犯罪情節重大，判他應全額賠償，可上訴。

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