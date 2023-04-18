女網友慘遭「女上男下」性侵！旅宿主管辯她主動　法官見訊息打臉

▲台東一名陳姓旅宿業主管性侵女網友，還辯稱兩人使用「女上男下」體位，是你情我願發生關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名陳姓旅宿業主管約女網友深夜來家裡，卻藉機性侵她，被女網友報警處理。全案審理時，陳男辯稱兩人情投意合，當時還用「女上男下」的體位做愛，但女網友哭訴，她是因為怕激怒陳男，才勉強配合。台東地院審結，法官認為陳男犯行屬實，依犯強制性交罪，處3年8月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，陳男透過交友軟體，認識女網友小香(化名)，進而曖昧來往。去年2月19日晚間，小香因想釐清和陳男的關係，並向他表明自己決定和原本的男友繼續交往，在凌晨12點前往陳男住處，進到他3樓房間內交談。

想不到陳男聽到小香要切斷聯絡相當不滿，不顧她推拒，一邊喊「你不是喜歡我嗎」、一邊強行脫掉她衣褲，性侵得逞。事後小香返回和男友同居的住處，向男友哭訴被侵犯並報警處理。

全案審理時，陳男雖坦承和小香發生關係，但辯稱兩人互有好感，那天是小香主動上前擁抱並親吻他，兩人就發生關係，過程還有「女上男下」的體位，如果小香是被強迫的，大可大聲呼救，或趁他洗澡離去才是。

小香則表示，因為當時陳男態度很兇，她怕會激怒他，而且想要趕快結束才配合他。因陳男洗澡沒關門，她怕直接離開陳男會生氣，所以才等他洗完澡才離開。

法官檢視兩人的訊息，案發後小香傳送「我是不是一直說不要」，陳男則回應「那你現在想怎樣」、「告我嗎」等訊息，並未否認性侵一事，判定陳男犯行屬實，審酌陳男為旅宿業主管、月薪4萬等情，依犯強制性交罪，處3年8月徒刑，全案還可上訴。