銀行高階主管指侵醉酒女下屬！還貼耳色喊「妳好濕喔」

▲銀行高階主管趁著女下屬酒醉指侵，還貼耳色喊「妳好濕喔」。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

某商業銀行張姓主管，2019年10月間趁著聚餐時，女下屬小佳（化名）因酒醉意識不清，先在餐廳廁所旁指侵小佳，還貼耳色喊「妳好濕喔」！之後又藉口送小佳回家，在計程車上揉胸猥褻。小佳撐住酒意，沒被進一步侵犯，事後她報警提告。一審將張男判刑3年10月，案經上訴，高等法院二審仍判他3年10月。可上訴。

判決指出，張男、小佳在案發時均在某商業銀行總行工作，張男為高階主管。案發於2019年10月底，張男等人相約晚間在台北市忠孝東路5段上的餐廳聚餐，並拿出高粱酒、紅酒接續飲用。小佳因為不勝酒力，呈現頭暈、無力的狀態，席間她起身如廁，張男認為有機可乘，竟尾隨小佳，等小佳從廁所走出後，張男將小佳強拉到廁所旁牆角強吻，進而將手指由小佳腰際間伸入，指侵得逞。張男還在小佳耳邊色喊「妳好濕喔」「你很濕，是不是很想要」！

小佳頭暈、無力反抗，雖然以雙手推張男並說「不要」，但張男並未罷手；還好一名同事剛好經過，拍了張男的肩膀說「哥，不要這樣。」之後散席眾人各自離去，小佳本來要跟同事搭乘捷運回板橋住處，但張男說自己住新莊有順路，隨即攔了計程車，將小佳強行拉上車。

小佳在車上嘔吐，張男假意按摩，但實際上手卻在小佳大腿、胸、背游移，甚至還跟計程車司機說「前面休息、停下來」。小佳擔心被帶到旅館性侵，堅持要回家，叫司機不准停車，並重複住家地址。快到家時，張男藉機解開小佳內衣，揉胸得逞，小佳趕緊逃下車。事後報警提告，張男遭提起公訴。

法院審理時，張男否認性侵，辯稱當時餐廳廁所附近沒有阻隔，大家都會看見，所以沒有親吻，也沒有之後的猥褻。但法院根據相關證人的供述，認定張男有罪，一審認定張男犯「強制性交」、「強制猥褻」，兩罪共將他判刑3年10月。案件上訴二審，高等法院審理後，改認定張男僅犯強制性交罪，但惡性重大，因此雖宣告一罪但仍判刑3年10月。