情侶超商工作　男友竟在補貨區「性侵女同事」！還問：外面摩擦可嗎

▲超商女店員遭同事2度性侵，還問她「如果我不要插進去，在外面摩擦可以嗎」。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名22歲張姓超商員工2021年3月值班時，趁女同事進入飲料冷藏櫃補貨區，尾隨進入並從後擁抱女同事，強吻對方並撫摸胸部，甚至掏出生殖器強迫口交得逞，且事隔1個月後2度犯案。台中高分院二審認為，張男認罪並已支付67萬元達成和解，女同事也同意不追究，判處張男2年徒刑、緩刑5年。

根據判決書指出，22歲張男與女友一起在台中某間超商工作，卻覬覦另一名女同事，2021年3月16日與女同事一同上夜班時，看見對方進入飲料冷藏櫃補貨區補貨，他竟尾隨進入並從後突然抱住對方，接著做出強吻、撫摸胸部及臀部等行為，甚至掏出生殖器，強壓女同事的頭部為他口交。

事後，女同事考量到張男女友也在超商工作，一旦事情告訴店長或其他同事，未來工作會很尷尬，所以就沒有聲張，不料事隔1個月後，張男又尾隨她進入補貨區，再次強吻與摸胸她的胸部，她推開對方逃到櫃台後，張男還追上來問「如果我不要插進去，在外面摩擦可以嗎」，氣得她忍無可忍，告知店長並報警提告。

針對女同事的指控，張男否認犯行，並辯稱2021年3月16日事發後，女同事仍繼續停留於店內並與他正常交談，事後沒有報警，也沒有告訴店長或其他同事，明顯不合常理。

女同事則主張，她仍願意與張男交談，是怕當時若拒絕聊天，可能會激怒張男，招致更大之危害，沒有告訴其他人，是怕破壞張男與女友的感情，「加上我覺得這件事很噁心，真的難以向店長開口，所以才沒有立刻向店長反應」。

▲張男上訴二審時，改口坦承犯罪。（圖／記者白珈陽攝）

台中地院一審認為，通常遭受性侵的受害者，即便是成年人，都難免伴隨著羞愧、不欲人知、難以啟齒的情況，加上受害人首次被性侵後，雖然沒告訴店長及其他同事，仍有告訴其他友人並尋求協助，因此不採信張男辯詞，依強制性交罪判處張男徒刑。

張男不服上訴二審。台中高分院二審認為，張男二審改口認罪，考量到張男犯案時年僅20歲，年輕識淺，思慮欠周，且無任何前科，同時已與女同事達成和解，並依約賠償67萬元完畢，女同事也同意不追究，審酌後依強制性交、強制猥褻等罪，改判張男2年徒刑、緩刑5年，全案可上訴。