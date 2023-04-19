約見女網友凍未條硬上　色男秒賠20萬換免關

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子2022年9月間與女網友美美（化名）相約見面，接著便把人帶回家中性侵得逞。桃園地院法官認為，張男在審理期間與美美成立調解，答應賠償20萬元，且已經全數清償，並獲得美美及其母親的諒解，最終依強制性交罪判他有期徒刑2年，緩刑5年。

▲張男和美美相約見面，卻把人帶回家中性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，張男和美美是在網路上認識的朋友，2022年9月30日雙方相約見面，他一時起了色心，於是騎車將人帶回住處，不顧女方反抗強吻、以手指性侵，再逼迫口交得逞。美美脫困之後，嚇得立即打電話向母親求助並報警。

張男因為此事被一狀告上法院，他坦承確實侵犯了美美，也願意賠償20萬元，希望獲得改過自新的機會。

桃園地院法官表示，張男犯後始終坦承犯行，並在審理期間與美美成立調解，同時付清20萬元賠償金，美美及其母親選擇接受道歉，表明願意給予機會；考量到張男已知悔悟，也盡力彌補女方受到的損害，此事屬於偶發性犯罪，相信他之後應當知道警惕，不會再犯，最終依強制性交罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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