加彭總統附和「台灣屬一中」　外交部譴責不實論述

▲外交部。（資料照／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

中國國家主席習近平昨和加彭總統阿里‧邦戈‧翁丁巴（Ali BONGO ONDIMBA）發布聯合聲明，加彭在聲明中稱「加方重申堅定奉行一個中國原則，認為台灣是中國不可分割的一部分」。外交部20日嚴正抗議，並嚴厲譴責中共政府持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述，以及加彭扈從中方侵略擴張陰謀。

習近平與阿里·邦戈·翁丁巴4月19日發布《中華人民共和國和加彭共和國關於建立全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，聲稱加彭「重申堅定奉行一個中國原則，認為台灣是中國不可分割的一部分，反對任何損害中國主權和領土完整的言行，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的努力」。

外交部今天表示，外交部對中國共產黨政府持續在國際間發表貶損我國主權的不實論述，以及加彭扈從中方侵略擴張的陰謀，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。台灣是捍衛民主體制及尊重人權與法治的民主國家，中國共產黨專制統治下的中國則是迫害人權、肆意擴張、霸凌鄰國的邪惡軸心國家。中國共產黨政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀，也讓台灣人民對中國政府更加厭惡與反感。

外交部表示，台灣是守護民主陣營的前沿，台灣人民與政府將團結一致，共同防禦共產中國對台灣的文攻武嚇，並加強與民主陣營國家的協同合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，進而維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。