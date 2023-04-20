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巴西外交官之死　吳釗燮不捨：調查團將提早出發

▲▼吳釗燮赴立法院外交國防委員會備詢前受訪 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，遺孀俞惠敏於日前公開控訴其墜樓原因不單純，疑牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌。外交部長吳釗燮20日表示，調查團將會提早出發，必須客觀、中立的進行相關調查，調查結果出爐後，將向外界說明。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、衛生福利部、行政院環境保護署、行政院經貿談判辦公室等部會報告「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」。

針對民眾黨立委邱臣遠會中關切巴西外交官輕生調查進度，吳釗燮說明，調查團會提早出發，希望盡快來進行，「有我們外交官發生這種不幸的案件，對我們外交部來講，也是一個重大的衝擊，我們都感到非常的不捨」，也因為如此，必須客觀、中立的進行相關調查，調查結果出爐後，將向外界說明。

邱臣遠詢問，現在外交官是否有相關心理輔導機制？希望外交部具體掌握前線外交人員受到的心理壓力，這不是一般人能體會的。吳釗燮表示，外交部有既有的諮商機制，也再次通函所有外館，如果需要協助，會盡量來協助。

外交部發言人劉永健周二於例行記者會說明，對於王之化輕生原因，外交部沒有預設任何立場，對於家屬提出的各項質疑，外交部都會進行公平客觀的調查，不管是聖保羅辦事處關於館舍的修繕採購、人員管理、經費支用，調查團都會進行實地的了解，調查團將在4月23日出發。

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