強風豪雨！中原大學老榕樹瞬間倒下...險砸2學生　驚險影像曝光

記者沈繼昌／桃園報導

這波鋒面夾帶強風豪雨，也帶來零星損害，中原大學校園內一棵榕樹昨（19）日下午在強風吹襲下瞬間傾倒，差點砸傷路過的2名學生，整個過程被路過老師拍攝下來；中原大學總務處指出，這棵榕樹曾於2020年1月間傾倒過過並被扶正，昨天因大雨與瞬間強風吹倒，所幸並未造成師生受傷與財務損傷，校方已緊急找來樹醫整治，確認大榕樹並無病蟲害，將把榕樹扶正已增添校園美麗景觀。

根據中原大學生科系副教授招明威在臉書貼文「今天中壢出現怪風，風速大到老樹被連根拔起，好險沒有人受傷」，網友紛紛留言「這棵樹原本看起來就快不行的樣子」、「是頭太大，根太淺，又歪頭，遲早倒的」、「這看起來就是樹根生病了吧」、「可怕耶！丞相起風了！」

▲桃園市中原大學校園內一棵榕樹昨天上午禁不住強風吹襲瞬間傾倒，險些砸傷路過學生。（圖／翻攝自招明威教授臉書）

中原大學總務處表示，這棵榕樹於民國2020年1月曾傾倒並扶正過一次，昨天下午因大雨導致土質鬆軟，再加上瞬間強風超過牽引力量故再次傾倒，所幸並無造成人員及財物損傷。榕樹傾倒後，中原大學立即在樹周圍放置三角錐與警示燈以提醒經過之人車。

此外，校方緊急找來樹醫生詹博士檢查診斷，確認榕樹並無病蟲害。校方秉持全人教育、愛惜校樹精神，將會同樹醫生協助把榕樹扶正，讓樹木在原地成長壯大，繼續為校園增添美麗景觀。

▲桃園市中原大學校園內一棵榕樹昨天上午禁不住強風吹襲瞬間傾倒，校方在四周豎立警示燈提醒路過師生。（圖／記者沈繼昌翻攝）