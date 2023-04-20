▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市第7選區（松山、信義）立委初選「芯費大戰」打得火熱，而名嘴李正皓昨透露自己得到內線消息，民調結果由議員徐巧芯勝出，徐也稱對結果非常滿意，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹則澄清：「民調不可能外洩。」 與徐對戰爭取連任的國民黨立委費鴻泰20日受訪時表示，民調只有神仙跟黃呂錦茹知道，現在都是個人感受，對於結果我們比非常滿意還要滿意。

對於傳出民調落後？費鴻泰表示，雙方各派一位觀察員到做民調的地方去聽，那都是感受或局部的訊息，若有人知道全部民調，大概是黃呂錦茹洩密，但早上也看到北市黨部也發新聞稿，她都沒看過民調有誰看過？

對於徐巧芯稱對民調結果「非常非常滿意」，費鴻泰表示，根據觀察員回報結果，「我們比非常滿意還要滿意，這是個人感受。 」費直言，民調不能公佈、就不說了，但自己真的不知道民調結果，如果有人知道一定有人洩密，這件事要問黃呂錦茹。

對於選戰策略，費鴻泰表示，就是拜訪、沒有捷徑，很多努力要一步一腳印，自己隨時準備好明年選戰，腳踏實地、誠懇問政、認真服務，只要總統候選人出來就全力並肩作戰，唯有團結共好，2024才會贏得選戰、立院過半，台灣也才能免於戰爭，明年是戰爭與和平的選擇。

至於是否誰出線都力挺？費鴻泰表示，一定要如此，誰贏就支持誰，任何一個總統候選人出來，不管喜不喜歡，只要經過黨內機制出線，就拜託大家團結再團結。