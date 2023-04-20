侯友宜今參訪行程曝光！　隨行人員「有這2人」疑為2024整軍

▲侯友宜出訪新加坡。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜19日啟程前往新加坡展開為期4天3夜的訪問，新北市府昨晚公布今（20日）參訪行程，首站將抵達濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築，接著依序抵達南洋理工大學以及紐頓熟食中心參觀。另，據記者觀察，在今早上8點前侯並未離開下榻飯店，新聞局則尚未公佈侯上午其他行程。

根據新北市府公布的市長行程，侯友宜在今日中午12時15分將抵達濱海灣賓樂雅臻選酒店，參觀綠色永續建築，同時也將在活動前接受媒體聯訪，接著下午3時將參觀南洋理工大學新創基地NTUitive創新中心，最後在晚上6時則是參觀紐頓熟食中心的市場改造。

▲侯友宜出訪新加坡行前談話。（圖／記者林敬旻攝）



此次出訪行程對外其實相當低調，每日行程也都由秘書處全權主導，新聞局也只能待秘書處發布訊息後，前一晚再對隨行媒體採訪團公布。

此外，從此次隨行人員來看，除了4位女性局處首長，包括經發局長何怡明、秘書處長饒慶鈺、新聞局長張愛晶以及青年局長邱兆梅外，各局處也有隨團幕僚，不過，較為特別的是，去年九合一選舉期間，在侯選辦擔任發言人角色的吳亮賢、王敏旭也隨行此次出訪，令外界聯想侯陣營已在為2024整軍。