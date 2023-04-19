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直擊／侯友宜搭經濟艙赴星國　不走貴賓通道、排隊登機展親民面

▲▼ 侯友宜出訪新加坡 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出訪新加坡。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜今（19）日下午搭機前往新加坡，展開為期四天三夜的國際交流。大約在傍晚6點10分從桃園國際機場起飛，特別的是，侯友宜整趟行程均沒有採特殊通關，沿途上不少機場人員要帶侯走特殊通道，均被幕僚及侯本人表示「沒關係，我們慢慢排隊就好了」。沿途中不少民眾捕獲「野生市長」開心與侯打招呼。侯所搭乘的班機在晚間10點26分抵達新加坡樟宜機場，下機時侯也跟著一般乘客依序走下飛機。

侯友宜傍晚在機場結束談話後，即馬上在登機櫃台報到，原打算走一般通道，但隨後被機場官員引導走公務通道，原訂傍晚5點05分開始登記，但因為大雨導致班機延誤，侯友宜一行人則先在長榮貴賓室休息等候。

約在快6點時，侯友宜抵達登機口，遇到不少民眾驚呼「是侯市長耶！」侯也笑著回應「嗨！」。到登機通道時，機組人員原先要讓侯走商務艙通道，但侯及隨扈都表示，說「沒關係！我跟大家一起排隊就好，一下就到了」，展現親民一面。

班機約6點20分左右起飛，侯友宜沒有坐在商務艙，而是選擇經濟艙。就如同一般民眾般，排隊、找位置入座。飛機約在當地時間晚間10點26分左右，抵達新加坡機場，侯一行人快速離開，據了解，新加坡當地機場則派禮遇官護送侯友宜一行人至住宿的香格里拉飯店。
 

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