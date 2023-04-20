心繫國內！淡水惡火「3死1命危」　侯友宜越洋掌控救援情況

記者崔至雲／新加坡報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，造成3人死亡、1人命危。出訪新加坡的新北市侯友宜今日凌晨在臉書發文指出，一下飛機沒多久，就接獲消防局長李清安通報淡水區發生嚴重的民宅火警意外，他立刻責成副市長劉和然及李清安，一定要以最快速度搶救。雖然人在國外，但整個夜裡一直心繫此事，不斷透過越洋通話掌握相關救援情況，只希望能盡最大努力搶救每一個生命。

李清安表示，起火建築為3層樓公寓，1樓、2樓各有7人，失火的3樓則有8人，警消在19日晚間11時13分獲報，隨即出動33輛消防車、11輛救護車及104名消防員前往救援，但事故現場位置偏僻，大型水箱車無法進入，小型水箱車僅能在距離60公尺遠的地方布水線，連帶影響救災速度，最終火勢在15分鐘後撲滅。

儘管人在新加坡出訪，侯友宜也在今天凌晨指出，深夜，一下飛機沒多久，就接獲李清安通報淡水區發生嚴重的民宅火警意外，他立刻責成劉和然以及李清安，一定要以最快速度搶救。雖然人在國外，但整個夜裡一直心繫此事，不斷透過越洋通話掌握相關救援情況，只希望能盡最大努力搶救每一個生命。

侯友宜表示，即使消防弟兄盡全力迅速撲滅火勢，濃煙無情，卻還是帶走了三位市民，這樣的結果，令人感到難過不捨。他請民政局、 社會局、教育局在內的各單位，一定要繼續盡全力救治傷患以及協助往生者的家屬度過難關，讓他們能夠受到最妥善的照護！「但願逝者安息、 傷者早日康復」。

▲新北市長侯友宜出訪新加坡。（圖／記者林敬旻攝）

