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賴清德支持度已達天花板？　郭正亮斷言：「這人」將影響選舉結果

▲▼民眾黨主席柯文哲訪美。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會18日公布最新民調，民進黨主席賴清德以33.4％支持度居冠，領先新北市長侯友宜的29.7％、民眾黨主席柯文哲的22.6％，與上月相比，賴清德民調下滑2.8個百分點、侯柯二人分別上漲4.9、3.6個百分點。前綠委郭正亮分析，賴的支持度已經到頂，未來柯的民調會被壓低，藍綠差距恐落在5％之內，而柯目前的定位就是King Maker，他的表態將會影響選舉最後的結果。

郭正亮19日在《大新聞大報卦》中表示，國民黨最晚會在6月18日公布人選，侯友宜因為看到民調下滑，而在四月轉趨積極。對於國民黨秘書長黃健庭日前表示，總統提名作業可以分三個階段，第一階段黨內整合，第二是泛藍整合，第三才是包含民眾黨非綠陣營整合，郭正亮質疑，「怎麼可能黨內整合跟泛藍整合是兩個階段？這就是同一件事情。」

郭正亮說，侯友宜的民調雖然下滑，但賴清德的民調卻沒有往上升，坦白講「如果我是賴清德反而會緊張」，因為從近期公布的兩份民調中可見，賴清德都呈現下降趨勢，但他已經是民進黨2024總統參選人了，通常成為參選人的時候會是民調最高點，除非對手又犯了嚴重錯誤，否則賴應該思考其支持度為何只有這樣。

「賴清德民調數字已經到天花板了」，郭正亮強調，成為參選人後民調一定是到頂，因為還要預期後面會發生什麼事，如果中美更激烈鬥爭，那整個局面就會有利於抗中訴求，可是未來下半年不是這樣，下半年中美會較為緩和。

郭正亮指出，美國有美債問題，也希望中國大陸購買波音飛機，但中國大陸對半導體制裁有意見，雙方還有俄烏戰爭要共同面對。因此，在台海風平浪靜的情況下，將會造成淺綠、淺藍選民的移動。

郭正亮表示，兩大黨對決開始，基本上民眾黨沒有太多區域立委參選人，所以很難一起造勢。柯文哲不可能跑遍全台灣角落，可是藍綠兩大黨會跑遍台灣每個角落，到時候他們一定都跟總統參選人掛在一起，柯文哲民調一定會被壓抑，這是必然的，因為民眾黨能量跟藍綠差太遠了。

至於柯文哲民調，郭正亮直言「會下降」，他認為，柯文哲現在民調數字高到有點離譜，只要國民黨確定人選，支持者就一定會集中歸隊，到最後賴清德與國民黨差距恐落在5％之內，會比上次總統大選激烈非常多。

郭正亮表示，柯文哲目前不便講他支持誰，因為如果現在就說「下架民進黨」，那大選主角就不會是他了，所以現在只能喊「三黨不過半」的口號。不過，最後一個月柯究竟會不會表態「政黨輪替」就非常關鍵，如果喊了，選民就會聽懂「總統跟不分區立委要分開投票」。

郭正亮強調，賴清德最該擔心的是「藍白合始終超過他」，柯文哲最後就是要判斷藍綠誰執政對他比較有利，目前民眾黨不分區立委的理想值是8到10席，「不要低估這次選舉倒數一個月柯文哲個人的表態，他事實上就是把自己定位成King Maker，因為藍綠差距不大，他的表態會影響最後的結果。」

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郭正亮賴清德柯文哲侯友宜2024總統大選

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