「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

▲何志偉和王世堅今天都冒雨努力到最後一刻。（合成圖／何志偉辦公室提供／王世堅辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

雨彈來襲開炸！氣象局稍早針對台北市等9個縣市發布大雨特報，時值民進黨19日晚間將進行台北市第二選區（士林、大同）初選民調，若順利完成1200份樣本，最快20日上午「堅偉大戰」結果就會出爐。積極尋求連任的立委何志偉下午冒著大雨掃街，頭髮全濕顯得有些「悲情」，力拚重回國會的市議員王世堅則在英系議員陳慈慧陪同下車掃拜票，雙方都努力到最後一刻。

民進黨台北市第二選區今天晚間6點到10點進行初選民調，根據初選規則，今天晚間必須完成1200份有效樣本數，否則初選將會延長至明天，因此，初選結果最快明天上午結果就會出爐，連日登上全國新聞版面的「堅偉大戰」可望劃下句點。

值得注意的是，該選區被視為本屆民進黨初選指標性戰區，綠色友誼連線的何志偉連任之路受到同黨王世堅挑戰，多名英系、正國會市議員紛紛公開站台支持王世堅，雙方連日隔空交鋒，甚至一度因王世堅不滿遭不具名圖卡影射，指英系中常委黃承國是王世堅背後的「影武者」而鬧上警局，而何志偉今也因不滿遭對手和英系立委莊瑞雄攻訐提告，初選駁火激烈，充滿煙硝味。