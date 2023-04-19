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龍應台刊文《紐約時報》：北京未開一槍　已給台灣社會帶來裂痕

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲龍應台刊文《紐約時報》指出，北京未開一槍　已給台灣社會帶來裂痕。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

文化部前部長龍應台18日在《紐約時報》刊登一篇題為《北京未開一槍，已給台灣社會帶來裂痕》（英文版：In Taiwan, Friends Are Starting to Turn Against Each Other）的專文，指出中國尚未對台灣開火，但是在戰爭陰影下，台灣社會間已出現互相指責的現象，朋友間甚至因此反目成仇，中國未開一槍，就已經對台灣造成了傷害。

龍應台的專文提到，在台北的一個朋友最近在Facebook上寫了一篇充滿激情的帖子，敦促台灣的年輕人做好與中國開戰的準備。他認為，面對中國的奪島威脅，唯一的辦法是靠實力；其他一切都是幻想。儘管已是花甲之年，他還是發誓只要有需要，他會拿起武器。

龍應台認為，這種情緒在台灣之普遍令人感到不安，並私下給朋友發訊息說，實力應該只是台灣戰略的一部分，政治人士和其他公眾人物應該表現出真正的勇氣，與中國接觸，以某種方式緩和局勢。當一個更強的霸凌者威脅你的時候，難道不應該先嘗試去緩和局勢嗎？但朋友卻反駁「不要做投降派」。

龍應台指出，從這種友人之間的交鋒可以看到，中國未開一槍，就已經對台灣造成了怎樣的傷害。

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,美國國旗,中國國旗,五星旗,美中台,美國國旗。（圖／路透）

▲37名現任和前任台灣學者發表公開信，呼籲台北在中美之間走一條中間道路。（圖／路透）

龍應台提到，上個月，37名現任和前任台灣學者發表公開信，呼籲台北在中美之間走一條中間道路，批評美國的「軍事主義」，他們被攻擊為天真和對中國軟弱。這樣的分歧和懷疑正中中國下懷。

龍應台指出，在台灣，與中國開戰的可能性幾乎出現在每一次晚餐談話中。在最近的一次朋友聚會上，討論的焦點是「中國是否會轟炸世界上最大晶片生產商台積電，以摧毀我們最大的經濟資產之一。」

又或者，「美國是否會為了防止台積電落入中國之手而投下炸彈？」、「台灣的核電站是否會因焦土政策而被炸毀」，從而令這個島嶼變成對中國毫無用處的放射性荒地？

龍應台還舉例，在一次有軍方和策略人士參加的午餐會上，一位退休的前國防高官說，中國可以直接封鎖台灣，台灣的天然氣儲備只能維持八天左右；中國還可以切斷海底通信電纜；或者通過切斷貿易在經濟上扼殺我們。（台灣約40%的出口流向中國或香港。）他說，中國可以在不訴諸軍事行動的情況下佔領這個島。

龍應台表示，「這一切對台灣人民來說都不是新鮮事。我們在中國的陰影下生活了70多年，這塑造了我們的身份。」

龍應台回憶，1950年代，當她還是學生的時候，教室的牆上貼滿了「小心匪諜就在你身邊」這樣的警告。

▲▼龍應台成名作《野火集》將重出傳奇經典版。（圖／Facebook／龍應台 - Lung Yingtai）

▲龍應台強調，「我們已經證明，民主在中華文化環境裡是可以運轉的。」（圖／Facebook／龍應台 - Lung Yingtai）

龍應台強調，「我們在這樣的境況之下建起了充滿活力的民主，並取得了經濟成功，為此我們感到自豪。我們已經證明，民主在中華文化環境裡是可以運轉的。這種焦慮、驕傲和堅持的混合是台灣性格的本質，而這一點往往被世界所忽視，世界總是視台灣為中美競爭中的一個棋子。然而我們也是有血有肉的人。」

龍應台提到，在鄉村的農耕地區和漁村，那裡遠離台北的政治喧囂，人們總在歡笑，慷慨地送出自家土產，經常主動請客人回家吃晚飯。即使在那裡，對中國的看法也不盡相同，但有一個共同點，那就是樸素的務實主義，「我希望，為了我們所有人的利益，這種務實能成為長期的主流觀念。」

龍應台認為，這並不是說普通民眾認為抵抗中國是徒勞的，而是台灣永遠處於中國巨大的引力範圍內，講求實際，甚至與中國和解，可能比戰爭更可取。

龍應台指出，一位曬得黝黑的蓮霧農民，每天都在黎明前的昏暗中醒來，戴上頭燈，仔細檢查他的果園有沒有害蟲。他害怕被攻擊為通敵，不會公開這麼說，但他支持與中國統一，只是因為這是他祖先的土地。

他認為，具有相同傳統、文化和歷史的人應該成為一個國家。他想要一個強大、繁榮、屹立於世界的中國，台灣也是其中的一部分。但是，他也懷揣著在台灣普遍存在的複雜情感，如果戰爭爆發，他仍然會戰鬥，不過是為了他的屋宅、親人和村莊。

▲▼國旗,中華民國國旗,台灣國旗,青天白日滿地紅,戰爭,當兵,國軍,軍人。（圖／路透）

▲對於台灣發生戰爭是否會拿起武器上戰場，台灣社會存在不同的意見。（圖／路透）

龍應台再舉例一位漁民陳志和告訴她，如果中國入侵台灣，他會「像烏克蘭人那樣」抵抗，不是因為他對中國懷有惡意——儘管北京的威脅行為讓他反感——而是因為那些靠海為生的人習慣了危險；他們為生存而戰。

龍應台問他的兒子會不會拿起武器。陳志和說，許多年輕的台灣居民——沉迷於手機、社交和其他休閒活動——似乎沒有意識到這種危險。然而，如果有人不想打仗或持不同觀點，他不會去批判。

台灣將於明年1月舉行關鍵的總統選舉，是對抗中國還是尋求和解的問題將在未來幾個月對我們所有人產生重大影響。如果國民黨獲勝，與中國的緊張關係可能會緩和；如果民進黨保住了權力，誰知道呢？

陳志和說，「反正都無所謂：美國和中國決定我們的命運。」

龍應台問他，如果爆發戰爭，他會怪誰。

「誰先開槍怪誰。」

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