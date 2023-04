美眾院委員會將進行「兵棋推演」　模擬中國武力犯台

▲美國聯邦眾議院推模擬中國侵略台灣的場景。(示意圖/記者董美琪攝)



文/中央社

美國新聞網站Axios報導,美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」本週將兵推模擬中國侵略台灣的場景。

報導說,這是難得的機會,讓兩黨國會議員能夠應對潛在挑戰,並制定阻止和打擊入侵的最佳法律措施。

由主席蓋拉格(Mike Gallagher)領導的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party)兩黨成員明晚將在華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security, CNAS)舉辦的模擬推演中,扮演美國官員的角色。

一週多前,中國在台灣周圍舉行「聯合利劍」實彈演習,作為對總統蔡英文本月出訪中美洲友邦期間過境美國的回應。

▲ 美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)。(圖/達志影像/美聯社)



這場沙盤演練將讓國會議員了解台海衝突將如何展開、美國軍事弱點可能存在於何處、以及對國際貿易和美國企業的影響為何。

蓋拉格是本月稍早在加州會晤蔡英文的10多名美國國會議員之一,他將把焦點放在強化台灣防禦。

蓋拉格告訴美聯社:「我們必須竭盡全力強化我們的震懾和嚇阻態勢,如此一來,習近平才會知道自己不能那樣做。」

這包括交付台灣已訂購的價值190億美元國防設備,以及擴大培訓和其他可能包含在國防授權法案(National Defense Authorization Act)中的安全援助。

除了軍事部分,這場兵棋推演也將包括經濟動態,凸顯中國侵台可能對關鍵基礎設施和商業群體構成何種影響。