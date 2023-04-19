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9個月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」！友痛心：過幾天就要生了

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 強生在車上遭人開槍射中。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國路易斯安那州發生一起離譜事件，一名懷胎9月的孕婦預產期只剩幾天，卻被發現陳屍車上，遭人開槍射殺，腹中胎兒也沒能存活，3名少年涉案被捕，未料他們的目標其實另有其人，卻因認錯車導致一屍兩命的悲劇。

根據《紐約郵報》，36歲女子強生（Kerisha Johnson）16日凌晨遭人槍殺身亡，當時她開車前往巴頓魯治（Baton Rouge）一場派對現場接朋友，未料遭人誤殺。強生好友威廉斯（Deanna Williams）悲憤表示，「這太蠢了，她是無辜的」，「她幾天後就要生產了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 3名19歲少年被捕。（圖／翻攝自臉書）

警方逮捕3名涉案的19歲少年波奇（Marques Porch）、帕克（Gregory Parker）及庫里（Derrick Curry），強生開車前往派對現場時，他們將強生的白色轎車誤認成另一輛車，便對著車子開槍，強生試圖躲避但仍被擊中。

監視器拍下他們瞄準強生的轎車開槍的畫面，3人落網後也向警方坦承持有武器，但目標並不是強生，而是另一輛白色轎車，因為那輛車當天稍早行經派對現場時，車上有人對空鳴槍。3名犯嫌都被控犯下二級謀殺及一級殺嬰罪，17日出庭被下令不得保釋。

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