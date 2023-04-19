美國媽「生第12胎」難產死亡！丈夫被關　小孩全留給阿嬤養

▲當事人產下第12名孩子後，卻因難產身亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國一名35歲產婦剖腹產下一名健康男嬰，卻因併發症在數日內死亡，獨留下新生的兒子與其餘11名兒女。由於丈夫犯罪入獄，因此她悲痛欲絕的母親必須獨自扶養12名外孫與外孫女。根據死亡證明，死者的死因為產後大出血與剖腹產併發症。

根據《鏡報》報導，來自密西根州底特律的35歲婦女妮姬塔（Nikita Washington）育有11名兒女，去年她又再度懷了第12胎，然而由於丈夫因罪入獄，因此她只能獨自擔起照顧孩子的責任，並自行前往醫院產檢。2022年12月，臨盆的她獨自前往醫院生產，並在同月22日接受剖腹產手術。

術後她順利產下一名健康的男嬰，然而她的家人卻被告知，妮姬塔出現併發症，搶救不治身亡。妮姬塔的母親龐西（Patricia Pouncey）得知噩耗時，無法置信，她崩潰說道，「我滿腦子都是疑問，到底哪裡出了問題？就算她是自然死亡，我也想知道到底發生什麼事。」

妮姬塔的死亡證明指出，死因為產後大出血與剖腹產併發症，而目前她的家人仍在等待驗屍結果。妮姬塔的12名孩子年紀介於3個月至19歲之間，除了剛出生的男嬰外，所有孩子都在努力接受母親的離去。由於父親正在服刑，未來12名孩子都將交由外婆龐西獨自扶養。

龐西表示，「我已經想過了，我會努力不讓大家分開，跟我一起生活。不過現在的房子太小了，必須再找個更大的房子。」

根據美國CDC統計，孕婦難產死亡率正在上升，2021年每10萬名孕產婦就有32.9人難產死亡，2020年與2019年則分別為23.8人與20.1人。不僅如此，非裔孕產婦的難產率更高，2021年美國每10萬名非裔孕產婦就有69.9人難產死亡，是白人婦女的2.6倍。