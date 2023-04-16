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全新桃園市識別意象LOGO　網友熱議像「林北」：這層意義很厲害

▲全新桃園市識別意象LOGO引發網路熱議

▲全新桃園市識別意象LOGO，引發網路熱議。（圖／擷取自靠北設計師）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政上任3個多月，於日前公布全新的桃園市識別意象LOGO，表示未來各局處對外的行銷素材，將會陸續掛上。對於全新的桃園LOGO「桃」字，連日來，引發網友熱議直指形似「林北」，還有網友留言「林北桃園。如果是這層意義很厲害」！

臉書「靠北設計師」PO出桃園市政府於本月12日公布全新的桃園市識別意象LOGO，引發網友熱議紛紛留言：「那個桃有點像林北」、「我也第一眼看成林北…看成林北」、「現在除了台北市 新北市 還多了林北市。不錯不錯…大台北生活圈持續擴張中…」、「不怪留言的人寫林北七，還真的有點像，兆要強化」、「林北？好派」、「林北桃園。如果是這層意義很厲害…」、「美學不分藍綠、桃園地方政府的新標誌挺好的、活潑不失創意、概念與執行間安排得宜落地的好有科技大城的氣度」…

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▲全新桃園市識別意象LOGO引發網路熱議

▲張善政於市政會議，公布全新的桃園市識別意象LOGO。（圖／市府資料照）

張善政4月12日於市政會議，公布全新的桃園市識別意象LOGO表示，全新的桃園城市識別LOGO意象生動、活潑及溫暖，用意並非取代市徽，而是希望能在未來與市徽相互搭配，以活潑意象運用於文宣、名片設計及各種活動場合，展現城市的活力及願景。

張善政並指出，全新的桃園城市識別LOGO充滿科技數位感，並結合城市捷運、鐵路地下化的路網意象，傳達未來桃園四通八達、優質的生活環境，同時在視覺色彩上，以桃紅為主色，輔以藍、黃、綠3種顏色搭配，表達溫暖的感覺。

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