2023桐花祭！桃園推5條小旅行路線　張善政：歡迎闔家共賞五月雪

▲桃園市府今天市政會議上，客家局進行「2023桃園桐花祭」專題報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（19）日上午召開市政會議，針對即將到來的桐花祭活動，市府客家局召開「2023桃園桐花祭」專題報告。市長張善政指出，每年五月桐花盛開時，滿地5月雪，看似鋪上一層白地毯，今年桃園桐花祭共規劃5條桐花小旅行，地點遍布桃市南北各區，非常適合闔家大小共同出遊欣賞五月雪。

今天上午在市府召開的市政會議上，由客家局長林昭賢作專題報導，「2023桃園桐花祭」舉辦時間為4月23日至5月7日止，規劃舉辦桐花祭開幕式、桐花小旅行等活動，期望強化桃園桐花品牌能見度，希望來自全國各地遊客走訪。桐花祭開幕式以「遊尞桐花庄」為主題，除延續往年伯公祈福儀式，今年突破落實性別平等，由女性學員擔任禮生，規劃阿弟阿妹見面會、不插電音樂會、魔法森林客語闖關、魔幻泡泡趴、桐花市集等活動。

客家局推出「桐花小旅行」，以「步道巡禮」、「手作體驗」、「特色餐點」與「在地人文」為遊程規劃重點，邀請5家地方發展協會參與，地點則涵括大溪、楊梅、龜山、龍潭與蘆竹等5條特色遊程；其中4月26、27日「大溪百吉桐花古道悠遊趣」帶領遊客暢遊大溪老街、舊百吉隧道、慈湖、十一指桐花古道、康莊休閒農業區等；4月29、30日「楊梅舞樂白雪遊桐趣」帶領遊客走訪郭元益糕餅博物館、保甲挑擔古道、泉水窩江夏堂、燕子窩江夏堂、750年老樟樹等景點。

此外，4月30、5月6日規劃「龜山藝桐旅行趣」與「龍潭桐花細路客庄遊」各A、B兩條路線，「龜山藝桐旅行趣」帶領遊客踏訪龜山苗圃綠環境生態園區、百年楓香、生態步道、林咖啡DIY體驗、吳特色十九站、桐花步道等；「龍潭桐花細路客庄遊」帶領遊客走訪客家文化館、百年古井、挑擔古道、朝東伯公、掌牛伯公、十一份觀光文化園區及挑擔古道、石門大圳、開庄伯公、永福宮、黑白洗、青錢第等導覽體驗；5月7日「蘆竹睹好kon五桶發」則以五酒桶山步道健走、導覽體驗為主。

▲桃園市長張善政籲請遊客闔家大小在「2023桃園桐花祭」期間可暢遊桃園，欣賞桐花五月雪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，桃園觀光會報即將展開，市府將結合觀旅局、新聞處、農業局、文化局等跨局處資源，積極推廣特色型活動，相信未來桃園各地時節型的特色活動會更加精采。