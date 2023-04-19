三級機關首長擬採「雙軌制」　賴士葆開轟：恐摧毀文官制度

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院推動六部會組織改造，草案正在立法院審議，政府有意將其中新增設的三級機關採取部分首長「常務及政務雙軌制」，除了任用常任文官，也允許政治任命。對此，國民黨立委賴士葆19日質疑，首長雙軌制一旦實施，公務員何必歷經多年寒窗苦讀？經濟部、內政部、國防部底下的三級單位，恐怕從此政治凌駕專業，摧毀文官制度。

針對「常務及政務雙軌制」，賴士葆表示，此制度徹底地毀壞文官制度，恐讓白道握有權力，利用在國會的多數暴力，讓法案表決通過，堂而皇之地運用法律取得法源，將不法變成合法來遂行背後的政治目的。

賴士葆批評，衣冠楚楚的白道比黑道更可惡也更可怕，黑道雞鳴狗盜的行徑還知道要遮遮掩掩，劣行一旦曝光還要接受法律的制裁。但蔡政府冠冕堂皇的組織改造，只要自家人舉手表決就可以合法化非法，納稅人還要為膨脹的官職買單付薪水，不公不義令人憤慨。

「首長雙軌制一旦實施，公務員何必歷經多年寒窗苦讀？」賴士葆質疑，常務及政務雙軌制透過國家考試要熬出頭根本像螞蟻爬天梯，到不了盡頭，還不如跟對人，搭上綠色通道就可以魚躍龍門。不過，如此一來，政治任命的文官就無法中立，將淪為酬庸的疏洪道，安插自己人替政黨效力，現在連獨立機關的中選會主委李進勇和NCC主委陳耀祥都不中立了，更何況經濟部、內政部、國防部底下的三級單位，從此政治凌駕專業，摧毀文官制度。

賴士葆指出，蔡政府打著民主反民主，違法亂紀的事情多如牛毛，專業和良知就全然冺滅。例如，數發部所編制的597員額，其中有300人是沒有經過國家考試的約聘雇人員，違反憲法公務員非經考試不得任用的規定。

此外，賴士葆再舉，農田水利會曾是人民組織，蔡政府卻覬覦其龐大的資產及人事，修法將其收歸國有，農田水利會瞬間改公務機關，職員有公務員也有非公務員，這些事情現在已常態，全民當嚴厲譴責蔡政府將國家變成政黨所屬。