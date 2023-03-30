藍營北市立委初選採「三七比」　徐弘庭嘆：又是黨員投票

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者袁茵攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委初選「世代交替」競爭激烈，被挑戰的現任立委費鴻泰、賴士葆均喊出「三七比」，挑戰的北市議員徐巧芯、徐弘庭則主張全民調。台北市黨部30日召開委員會議投票決定初選方式，結果由「三七比」勝出。對此，徐弘庭表示，「黨員繳費時間到3月31日，但在投票人數未確定的情況下，全民調才是最沒爭議的」，更感嘆這次初選又是黨員投票。

回顧2019年國民黨立委初選，時任北市議員的徐弘庭與王鴻薇分別投入北市第八選區（文山、南中正）、與第七選區（南松山、信義）初選，挑戰時任立委賴士葆與費鴻泰，經協調後採黨員投票3成、民調7成「三七比」定勝負。而最終該兩區的初選結果，費鴻泰以59.965%支持率，勝過王鴻薇的40.035%；賴士葆則以67.555%支持率，贏過徐弘庭的32.445%。

面對此次國民黨立委初選方式也採「三七比」，徐弘庭30日透過臉書發文批評，「又是黨員投票！黨員繳費時間到3月31日，但在投票人數未確定的情況下，全民調才是最沒爭議的」，並引用李白《登金陵鳳凰台》詩詞嘆道，「總為浮雲能蔽日，長安不見使人愁！一樣的導演一樣熟悉的劇本。」

徐巧芯則表示，不管決議為何，對於初選她都會參選到底，並將此視為重要的機會；費鴻泰則說，非常尊重台北市委員會最後決議，感謝他們讓初選辦法回到黨中央規定，讓黨章規定初選辦法受到重視，感謝且尊重委員，一定會在初選過程非常務實拜訪每一個人，讓總統當選、立委當選。