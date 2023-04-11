陳吉仲哽咽　賴士葆嗆：為即將當農業部長喜極而泣嗎？

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院司法及法制委員會10日併案審查農業部組織法草案等16案，農委會主委陳吉仲等人皆列席。對於陳吉仲於會中哽咽稱「這是歷史時刻，感謝立委支持」，國民黨立委賴士葆11日質疑，他是因為立法院初審通過將成立農業部，為即將成為農業部長激動地喜極而泣嗎？缺蛋一年多，換成別人早就下台了，陳吉仲至今安然無恙，還可能等到農業部長，狠酸「堅韌頑強無人能比。」

賴士葆今日透過臉書發文痛批，陳吉仲又哽咽了，如果他是因為農委會任內一年多讓百姓買不到蛋而愧疚哽咽，或是因為蔡政府仇中政策讓農產品禁止輸陸而滯銷，影響農民生計內心不安愧疚而哽咽，或許還讓人對他的眼淚動容。但在這種場合中哽咽，不禁讓人懷疑，他是因為立法院初審通過將成立農業部，為即將成為農業部長激動地喜極而泣嗎？

針對陳吉仲說「照顧農民不只是象徵性的成立農業部」，賴士葆認為，改制未必就是嘉惠農民的保障，舉例而言，當初蔡政府強行將農田水利會收歸國有，搶奪農民上兆資產及選舉權和人事權，完全不顧農民反對，漠視農民心聲。收歸國有兩年來，很多水路破損漏水沒人修，淤積沒人疏濬，任意停灌休耕，確保工業用水優先，根本打臉當初「確保農民用水權益為優先考量」的改制原則，質疑「這難道是照顧農民的作為嗎？」

賴士葆批評，陳吉仲是歷屆農委會最強勢、最會硬拗耍嘴皮子的主委，不僅沒有解決問題的能力，近年來全民熟悉的農業政策就是撒幣補貼，遇到事情只是口頭上說要負責，實質上完全推託。賴士葆狠酸，缺蛋一年多，換成別人早就下台了，陳吉仲至今安然無恙，還可能等到農業部長，「堅韌頑強無人能比。」