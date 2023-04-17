勞動部補助看顏色？　他舉「這2地」嘆：高雄的百分之一都拿不到

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動部補助看顏色？　賴士葆舉「這2地」嘆：高雄的百分之一都拿不到

▲▼唐鳳讓數位發展部成為數位笑話記者會-賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委楊曜日前質詢時指出，就業安定基金補助高市府合作活動，補助金額高達3000萬，此舉是「拍（高雄市長）陳其邁馬屁」，和勞動部長許銘春引發口角，許還說「不幹了」。對此，國民黨立委賴士葆17日就在臉書批評，總共編列4千萬辦理勞工相關活動中，高雄市獨拿3千萬，而藍營執政的彰化、嘉義市拿到的連百分之一都不到，「許銘春有沒有獨厚高雄，無庸贅言。」

賴士葆諷刺，日前許銘春淚灑立法院說「我不幹了可以吧」，其實是見笑轉生氣，因為被綠營民代抓包，利用就業安定基金3千萬的錢給高雄市政府辦活動。他指出，總共編列4千萬預計辦理勞工相關活動中，高雄市獨拿3千萬，從藍營執政的彰化、嘉義市拿到的連百分之一都不到，「許銘春有沒有獨厚高雄，無庸贅言，更非眼淚可以博得同情。」他再大批，就業安定基金有2百億，這種非營業基金早淪為執政黨的小金庫，巧立名目挹注自家人的劣跡已非新聞。

賴士葆舉例，2021年高雄壽山動物園要改建的總經費5億元當中，台電、中油、中鋼等國營事業各贊助6千萬到8千萬不等，此外，台電、中油也補助高雄小港運動中心的興建。他批評，這種視預算法如無物，董、總為了保官位，拿納稅人的錢大筆挹注綠營縣市，幫忙做政治業績，高官結黨營私將程序合理化，認真追究也查無不法，但他大酸，「你去街頭問問升斗小民，都會告訴你不合情、不合理、不合法」，因為台電、中油連年虧損，都搬國庫的錢去挹注，憑什麼去當冤大頭掏出鉅資去補助綠營縣市。

賴士葆最後再批，「許銘春說不幹了，應該是扭捏作態罷了，既然要在位子上就不要再浪費公帑，好好幹點正事。」他舉例，例如「正視勞保基金快要破產」，他表示，這關係著千萬勞工的權利，如此天大地大的事情，沒看到許銘春做了多少努力來挽救，另外，最新消息印尼政府正在擬定萬一台海發生戰爭，35萬印尼勞工的撤僑計畫，他也質疑，勞動部有什麼因應對策？

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