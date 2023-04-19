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快訊／出訪新加坡　侯友宜：讓中華民國再次起飛、就從新北開始

▲新北市長侯友宜出訪新加坡行前談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出訪新加坡行前談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（19）日出訪新加坡，展開為期4天3夜的市政國際交流，是他連任後首度出訪，期間將參訪包括南洋理工大學在內之新加坡公私部門，並將與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。侯友宜下午於機場進行談話時表示，「讓新北扮演好中華民國的關鍵角色，讓中華民國再次起飛，就從新北開始，繼續努力！」

侯友宜說，在疫情舒緩後，台灣面對經濟產業、國際情勢上都有很大挑戰，新北作為台灣最大市，不可能置身事外，要走出去，讓台灣被看見，而新北市長期以來跟新加坡有往來，新北是多元文化的地方，也是台灣的縮影，且中華民國跟新加坡有相似地方，不管是歷史軌跡還是族群融合，國際化情勢都有相同情形，「對於新加坡，中華民國有許多值得反思跟借鏡的地方，最重要的是深化關係，開創對話是核心目標。」

侯友宜進一步強調，新加坡雖不是大國，但外交實力展現就像大國有高度影響力，經濟產業也讓新加坡更有安全堡壘，不可忽視新加坡在國際上的地位，值得借鑑，國家面臨內外挑戰，每個人都要扮演國際外交的腳色，「讓多邊友好的關係讓我國被看見，讓新北扮演好中華民國的關鍵腳色，讓中華民國再次起飛，就從新北開始，繼續努力！」

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