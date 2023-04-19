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賴清德見AIT主席邀去台南走走　羅森柏格喊期待：美食特別吸引我

▲▼賴清德接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。（圖／總統府影片）

賴清德接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。（圖／總統府影片）

記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）18日至23日首次訪問台灣，且於19日與副總統賴清德會面。賴清德特別邀請羅森柏格到自己的選區台南走走，而羅森柏格也表示，非常期待多多拜訪台灣各地，尤其是有美食的地方特別吸引她。

賴清德上午接見羅森柏格時，首先恭喜她接任AIT主席，也要感謝她在總統蔡英文過境美國期間，給予熱烈的歡迎，而且還風塵僕僕來到台灣訪問。他強調，以這種熱情，積極任事的態度相信在其帶領下一定對台美關係的增進，可以更上一層樓。

賴清德表示，過去幾年全世界共同努力對抗疫情，很遺憾見到極權主義國家趁機興起，企圖打破國際秩序，謀取自己的利益，除了看到俄羅斯侵略烏克蘭以外，中國在印太地區破壞穩定關係，台灣身為印太區域第一島鏈關鍵位置，一定會堅守民主陣容，也希望跟熱愛和平的民主盟友共同合作，維持印太區域的和平穩定跟繁榮。

賴清德說，他特別利用這機會感謝美國政府過去幾十年來在台灣關係法跟六項保證下，持續深化台美關係，很高興看到拜登（Joe Biden）政府持續深化，在他任內就有九項對台軍售，國會也有多項台美關係深化的倡議，對於台美兩國安全合作都有莫大幫助。

賴清德提到，面對中國利用軍演，劃設新紅線，企圖建立新常態，威脅印太和平穩定，台灣希望跟羅森柏格所領導的AIT共同合作，嚴肅面對新現象跟挑戰。

賴清德說，安全跟經濟難以分開，除了要在安全議題共同合作以外，經濟合作也要加強，在目前國際情勢下，全球建立新的安全可信賴供應鏈非常重要，台灣跟美國在經貿上，是非常重要夥伴，很高興在今年一月份，21世紀台美貿易倡議已經完成第一輪談判，希望未來可以順利來推動。

最後，賴清德表示，自己是來自台南，選區就在台南，所以他希望有機會邀請羅森柏格，可以一起到南台灣走走，承諾台灣人一定會熱烈歡迎。

接著，羅森柏格表示，這是她在2017年以來第一次到台灣造訪，也是第一次以AIT主席身份到台灣訪問，當然也榮幸以這樣的身份，幫助蔡英文在美國的過境非常順利。她說，在台灣的這幾天，期待跟內閣各部會見面，還有台灣商業界、公民、政治界領袖見面。

羅森柏格說，她來這裡是希望分享華府對這裡的觀點，跟了解台灣利害關係者的各種看法，她笑著說，非常感謝賴清德邀約到台南訪問，她身為AIT主席，非常期待多多拜訪台灣各地，尤其有美食的地方特別吸引她，希望有機會到台灣各地走走看看。

羅森柏格強調，台灣是一個非常有價值的朋友，賴清德也提到，美國是重要貿易夥伴，也是區域和平穩定扮演重要角色。她說，自己在紐約跟洛杉磯跟台裔美國人見面時有提到，台灣是世界一股良善的力量。

▼賴清德接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。（圖／總統府影片）

▲▼賴清德接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。（圖／總統府影片）

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