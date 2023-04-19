「韓國瑜默認想選總統」　韓粉：誰初選輸了不歸順就「剁手腳」

▲韓粉集結黨中央抗議。（圖／前國民黨代表徐正文提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台南韓國瑜之友會今（19）日前往國民黨中央，呼籲2024總統候選人提名應徵召前高雄市長韓國瑜。該會理事長「挑大師」透露，3月份有跟韓面對面交流意見，他告訴韓「你蟄伏土中，等待春雷一響，就會破土而出」，韓聽聞後點頭。「挑大師」對此直言，韓雖然沈默不語， 但是感覺到他的心已有目標，「他沉默，就是默認了！」並補充，「初選輸了就歸順輔選，萬一不從趕立決，剁掉他手腳，讓他失血天下，你敢參加就來！」

台南韓國瑜之友會今天前往國民黨中央，要求舉辦黨內初選，並徵召韓國瑜參加。該會理事長「挑大師」指出，今年3月份有見過韓國瑜，雙方面對面交流意見。挑大師當場表示勸進，「市長，你如果要為中華民國粉身碎骨，我願意第一個陪葬！」韓聽到相當感動，說韓粉這4、5年來不離不棄。

挑大師進一步告訴韓國瑜，「你蟄伏土中，等待春雷一響，就會破土而出」，韓聽聞後也點點頭。對此，挑大師解讀，韓雖然沈默不語，但是感覺到韓的心已有目標，「他已經準備好了！」

挑大師強調，韓國瑜是一位「不爭的君子」，韓可以選也可以不選，但韓粉都希望他出來選，「他沉默，就是默認了！只是不願意跟人家搶位子」。挑大師說，以韓的高度，他是要為人民服務的，人民要一起請韓出來。

「他今天臥薪嘗膽是為了什麼？是為了中華民國！」挑大師慷慨激昂，「他為了這塊土地，嘗盡了苦頭，蹲在那邊做公益，一天到晚做公益，這樣的一個人，就希望他能夠出來救救台灣。」

挑大師進一步指出，個個都是強棒，我們不罵人不罵黨部抗爭，全部都是好人才，國民黨求才若渴，你召他回來初選不用他同意，因為黨高於他們，有需要就應該要奉獻，有機會你不給他，就是欺負他。韓國瑜要初選不見得，我們是給他一個機會，包括朱立倫當然是初選人，大家一決高下，起跑點都一樣，最強那個就是候選人，「初選輸了就歸順輔選，萬一不從趕立決，剁掉他手腳，讓他失血天下，你敢參加就來！」