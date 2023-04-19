快訊／出動2女律師！何志偉「捍衛名譽」　怒告王世堅+莊瑞雄

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選越戰越激烈，立委何志偉、市議員王世堅連日隔空交火，不只王世堅提告，何志偉今（19）日上午也硬起來發聲明，「這是一場以抹黑、抹紅、抄家滅族的方式為主軸的選舉，已經超越民主可以容忍的底線」，上午11點親自前往台北士林地檢署提告。

▲何志偉怒告王世堅 。（圖／記者黃彥傑攝）



何志偉發布聲明表示，「這是一場以抹黑、抹紅、抄家滅族的方式為主軸的選舉，已經超越民主可以容忍的底線，你王世堅，上一次選立委的時候，就是用這種方式傷害黨內同志、傷害蕭美琴，想不到你這一次惡性不改，變本加厲。我11點會去地檢署提告，讓一再踐踏民主的人付出代價！」

何志偉稍早由兩名女律師李文芳、林家庭陪同抵達士林地檢，而他接受媒體訪問，憤怒表示，「非常悲痛，這是一場沒有誠信道德的選舉，將近一個月的時間抹黑造謠，從來沒有停止，不只影響我的選舉，也傷害我的名譽」。

何志偉表示，「莊瑞雄委員，作為民進黨全國不分區的立委，卻信口開河奮力的惡意抹黑，完全沒有一句事實，他說113席立委的言論，根本就是子虛烏有胡說八道，王世堅議員這次自導自演抹黑攻擊造謠，不顧及誠信抹黑本人，必須用司法捍衛我的名譽。」