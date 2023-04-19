　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

初選民調勝出　許淑華：將拜訪洪健益尋求支持

▲▼台北市議員許淑華。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台北市議員許淑華接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員許淑華將代表民進黨參選2024台北市第七選區（信義、南松山）立委，她19日出席中常會前受訪說， 將會親自拜訪對手洪健益尋求支持；另對於台北市第二選區（士林、大同）初選競爭激烈，許表示，刀刀見骨是最不樂見了，黨也盡了很大的力氣去溝通協調，一切就取決於選民的支持。

民進黨立委初選如火如荼，台北市第七選區結果出爐，新系的許淑華以互比民調47.56%，勝過英系市議員洪健益的26.49％，另有25.94％表示無明確人選。

許淑華今天下午出席中常會前接受媒體聯訪說，將會找時間拜訪洪健益，尋求他的支持，希望兩人可以一起努力為民眾打拚；至於媒體詢問洪是否可轉戰台北市第三選區（中山、北松山），挑戰國民黨立委王鴻薇？許說，要尊重洪的意思，若洪有意願，她也會全力支持。

許淑華表示，初選民調原則上是做互比式民調，找出黨內誰比較適合出來選，未來大選單一得票率必須超過46％，而這樣的高得票率並不是單一政黨或派系能去控制，最重要還是個人形象，有沒有辦法取得更多民眾的支持，不只在同溫層，也一定要跨到中間選民，甚至能贏得藍營支持那是更好的。

▲▼ 台北市立委第七選區初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲民進黨公布初選民調結果。（圖／民進黨提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／板橋路燈倒塌「2人遭電擊」！　1人無心跳
高雄振天宮驚現「神秘巨鞋印」　廟方監視器「沒人影」畫面曝
快訊／台大起火！　冒濃濃黑煙搶救中
「1元麥香奶茶」悄上架　限量5萬份！搶購連結曝光
2女客搭車拒付錢　她還「出拳狂揍司機」
爸爸墜大漢溪！兒急跳水搶救　他被救起已無生跡
百年「蟒龍桌」失竊大逆轉！　宮廟主委偷調包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

要親美還疑美？　他坦言：在台灣「被美國討厭」很難選得贏

不是現任議員、政二代　簡榮宗正式登記國民黨新北⑫選區立委初選

被何志偉告誹謗！莊瑞雄嗆回家找爸媽　「多少立委想開除你？」

大陸小組召集人還是柯文哲？藍議員批蔣萬安怠忽職守　北市這樣說

肯定侯友宜赴星國、郭台銘訪日　朱立倫高喊2次「我忍辱負重！」

初選民調勝出　許淑華：將拜訪洪健益尋求支持

北市2025年成立青年局！議員質疑「等到掉淚」　蔣萬安：會儘速

自稱不願動用司法資源　何志偉批王世堅：踐踏民主、抹黑栽贓

環南市場被指控「超收上百萬電費」　林勝東持會議紀錄澄清

侯友宜今出訪新加坡　郭正亮預言：會有具體得分

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

要親美還疑美？　他坦言：在台灣「被美國討厭」很難選得贏

不是現任議員、政二代　簡榮宗正式登記國民黨新北⑫選區立委初選

被何志偉告誹謗！莊瑞雄嗆回家找爸媽　「多少立委想開除你？」

大陸小組召集人還是柯文哲？藍議員批蔣萬安怠忽職守　北市這樣說

肯定侯友宜赴星國、郭台銘訪日　朱立倫高喊2次「我忍辱負重！」

初選民調勝出　許淑華：將拜訪洪健益尋求支持

北市2025年成立青年局！議員質疑「等到掉淚」　蔣萬安：會儘速

自稱不願動用司法資源　何志偉批王世堅：踐踏民主、抹黑栽贓

環南市場被指控「超收上百萬電費」　林勝東持會議紀錄澄清

侯友宜今出訪新加坡　郭正亮預言：會有具體得分

網路SIM卡不落地！昇恆昌機場設立3C回收箱　世界地球日啟用

超展開片！闖紅燈遭公車擊落　騎士毫髮無傷撿散落物跑了

收購人頭電話卡...租公寓搞無人式機房　台南科偵小隊破詐騙集團

老婆外遇「她」！綠帽夫見激情擁吻照心碎　標註5字成抓姦關鍵

三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺

制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精...留下萬元失聯

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人笑：二次元老婆　內行解答

信義區燙金門牌＋大安區生活機能　嘉興街「樂揚映白」高CP吸高資產族

快訊／板橋路燈工程「2工人遭電擊」！　1人無心跳搶救中

小米手環8亮相！一文秒懂5大特點　快拆腕帶「史上最時尚」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

韓國瑜默認想選總統？　韓粉：誰初選不從就剁他手腳

財產申報出爐！柯文哲存款2131萬　任8年市長縮水136萬

快訊／民進黨初選民調出爐　許淑華47.56%出線

不滿被「抄家滅族」　何志偉1100提告王世堅

郭台銘記者會有多扯？　她四千字控訴：手寫題目單、問題遭竄改

印尼擬35萬人撤僑計畫　外交部回應

最新！侯友宜正面聲量13％　1事炸鍋

為出席起駕宴　顏清標狂盧醫師請假

快訊／國軍高階將領最新人事曝　梅家樹接任參謀總長

快被打爆！藍委喊話黨中央趕快徵召侯友宜　「再拖下去就不用玩了」

行政院三級機關組改　首長擬採雙軌制

「郭台銘記者會我很失望」　黃揚明舉1事轟：太刻意！

這款主管！宜縣消防員遭性騷卻被迫離職　主管還嗆：別耽誤我吃晚餐

更多熱門

相關新聞

稱不願動用司法資源　何志偉批王世堅踐踏民主

稱不願動用司法資源　何志偉批王世堅踐踏民主

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選將於19日晚間進行電話民調，綠色友誼連線立委何志偉、獲得英系及正國會支持的台北市議員王世堅連日交鋒不斷，雙方互控對方抹黑。何志偉上午親自前往台北士林地檢署提告，並於下午出席中常會前接受媒體聯訪說，「這場初選要動用到司法資源，我是不願意的」，痛批對手抹黑栽贓、虛構故事，讓整個初選變調。

接棒蘇嘉全　林佳龍任綠色立委聯盟理事長

接棒蘇嘉全　林佳龍任綠色立委聯盟理事長

松信立委初選勝出　許淑華：服務再升級

松信立委初選勝出　許淑華：服務再升級

快被打爆！藍委喊話黨中央趕快徵召侯友宜　「再拖下去就不用玩了」

快被打爆！藍委喊話黨中央趕快徵召侯友宜　「再拖下去就不用玩了」

許淑華通過初選　洪健益：雖敗猶榮

許淑華通過初選　洪健益：雖敗猶榮

關鍵字：

民進黨許淑華何志偉王世堅洪健益

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

下載APP「霜淇淋免費吃」

雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面