初選民調勝出　許淑華：將拜訪洪健益尋求支持

▲台北市議員許淑華接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員許淑華將代表民進黨參選2024台北市第七選區（信義、南松山）立委，她19日出席中常會前受訪說， 將會親自拜訪對手洪健益尋求支持；另對於台北市第二選區（士林、大同）初選競爭激烈，許表示，刀刀見骨是最不樂見了，黨也盡了很大的力氣去溝通協調，一切就取決於選民的支持。

民進黨立委初選如火如荼，台北市第七選區結果出爐，新系的許淑華以互比民調47.56%，勝過英系市議員洪健益的26.49％，另有25.94％表示無明確人選。

許淑華今天下午出席中常會前接受媒體聯訪說，將會找時間拜訪洪健益，尋求他的支持，希望兩人可以一起努力為民眾打拚；至於媒體詢問洪是否可轉戰台北市第三選區（中山、北松山），挑戰國民黨立委王鴻薇？許說，要尊重洪的意思，若洪有意願，她也會全力支持。

許淑華表示，初選民調原則上是做互比式民調，找出黨內誰比較適合出來選，未來大選單一得票率必須超過46％，而這樣的高得票率並不是單一政黨或派系能去控制，最重要還是個人形象，有沒有辦法取得更多民眾的支持，不只在同溫層，也一定要跨到中間選民，甚至能贏得藍營支持那是更好的。

▲民進黨公布初選民調結果。（圖／民進黨提供）