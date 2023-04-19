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社會 社會焦點 保障人權

護理師收下30萬包包求愛林董　正宮驚見老公手機「1出2X」崩潰

手機,低頭族,上班族,女性,講電話（圖／記者周宸亘攝）

▲妻子看到丈夫手機備忘錄寫著「1出2X」，結果進一步翻看對話，徹底心碎...（示意圖／非當事人／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北某製窯公司一名林姓董事去年結識邱姓護理師後，一同跨年、出遊過夜，發展出婚外情。陳姓正宮發現後，一狀告上法院，求償200萬元精神損失。新北地院審理後，認定2人確實逾越一般男女社交分際，侵害正宮配偶權，因此判賠80萬元，全案仍可上訴。

妻子指出，自己與丈夫2002年11月結婚，育有3名未成年子女，但2021年12月某天，丈夫睡著後，手機跳出LINE訊息通知「寶貝」、「愛你」、「想你」等，她偶然間看到，才驚覺丈夫外遇，還與小三跨年、同遊日月潭。

當時妻子不可置信，進一步翻看丈夫手機，結果發現有與陌生女子的親密對話、照片，還在備忘錄詳細記錄女方的月事日期及性愛細節，包括「1出」（射精1次）、「2X」（性行為2次）等，且與出遊照片日期一致。

妻子查看對話，發現小三不僅收下丈夫送的30萬元包包，還多次傳訊表示「你什麼時候要離婚啦，趕快娶我啦」、「好棒啊！那你趕快離婚，帶著你的小孩」、「什麼時候要娶我，先帶人去買鑽石」，甚至要求「內射」，氣得她向2人提告求償200萬元。

林男出庭時主張，配偶權既非憲法權利，也非法律上的權利，妻子請求賠償非財產上的損害，自屬無據，更何況妻子沒證據可證明他侵權，精神撫慰金也過高。邱姓護理師則認為，正宮提出的金額過高。

法官審理後認為，妻子有提出LINE對話紀錄截圖、2人親密合照為證，且對話內容逾越男女通常社交禮節，衡諸社會通念，已影響夫妻間忠誠、互信基礎，2人確實侵害正宮配偶權且情節重大，但原告索償金額過鉅，因此上個月底判決2人須賠償80萬元。

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