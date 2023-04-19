防竊群組發功　男竊剪電線在釣蝦場落網

▲台南市警二分局警方迅速偵破涉嫌竊取工地電線的胡姓男子到案，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

55歲有多項竊盜記錄的胡姓男子，平日騎乘腳踏車於市區四處遊蕩並曾犯各類竊案，17日早上6時30分許行經民權路四段某工地時，以剪刀為工具竊取放置於工地待施工之紅色電線約40公尺，並放置於車籃內離去，市警二分局據報，透過台南市警界防竊群組迅速查知竊嫌身分將他查緝到案。

警方說，被害人在17日上午9時許，工地施做時發現電線遭竊報案，二分局長樂派出所員警到場受理勘察，並立即調閱周邊監視器，經過一天努力雖鎖定犯嫌特徵及交通工具，惟無法查知其真實身分。所長施明昌靈機一動，於18日將犯嫌特徵照片上傳台南市警界防竊群組，馬上其他員警同仁秒回犯嫌身分，讓員警順利於18日中午12時許，循線在北區1處釣蝦場內將胡嫌查獲帶回，經出示行竊影像具體事證，調查後將胡嫌依竊盜罪嫌送辦。





二分局指出，本案之迅速偵破，除員警立即調閱周邊監視器來反覆比對，終於發現一輛腳踏車於案發現場周邊出現兩次，且離開時其車籃明顯放有紅線物品繼以鎖定犯嫌特徵；再運用「台南市區防竊群組」之數據統合功能，在員警將犯嫌照片上傳後，也獲他分局員警秒回犯嫌姓名及可能去向。經長樂所員警四處尋找，果然在釣蝦場外發現該輛涉案之腳踏車，再進入釣蝦場將正在打電玩之胡嫌帶返派出所。調查發現其所竊取價值約四萬元之40米電線，竟遭其以4百元賤賣，且無法具體交代銷贓場所，員警也將持續調查釐清說詞。