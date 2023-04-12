中壢拖板車載怪手…誤判高度「扯斷2根桿」！駕駛將被求償百萬G了

▲中壢拖板車載怪手，誤判高度扯斷兩根桿，將面臨百萬求償。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市中壢區民權路二段、環北路二段路口12日上午11時許發生一起事件！一輛載運怪手的拖板車行經該路段時，疑似55歲鍾姓駕駛誤判怪手高度，不慎拉斷1根電線桿、1根號誌桿，一旁民宅水管也因此破裂。

警方獲報到場處理，於現場疏導交通，並對鍾男實施酒測，酒精濃度為0，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清，而台電與交通局也將對鍾男索賠，求償金額粗估破百萬元。